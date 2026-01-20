Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

Олексій Тесля
20 січня 2026, 20:29
84
Ситуація складна, тому що більшість будинків підключають вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури.
опалення
Чи є ризик комунальної катастрофи через відключення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ситуація в Києві покращиться з поліпшенням погодних умов
  • Удари РФ можуть призвести до відключення опалення в тисячах будинків

Комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода, заявила прес-секретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

"Ситуація покращиться і з поліпшенням погодних умов. Хоча бригади ДТЕК зараз відпрацьовують і ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням", — підкреслила вона в коментарі ТСН.

відео дня

Вона уточнила, що без тепла залишаються 4 000 багатоповерхівок з 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

У КМДА додали, що ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключають вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

Ризик комунальної катастрофи в Києві: прогноз експерта

Експерт з питань ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ТСН.ua заявив, що нові удари Росії по Києву можуть призвести до відключення опалення в тисячах будинків і значно ускладнити його відновлення. За його словами, при сильних морозах можливі масові пошкодження комунікацій у багатоповерхівках, на ремонт яких можуть піти місяці або навіть роки, а також існує ризик промерзання каналізації.

Коментуючи можливу нестачу води, Попенко зазначив, що столицю зможуть частково забезпечити питною водою бювети, які працюють від резервних джерел живлення. Водночас повноцінна робота каналізаційної системи неможлива без електроенергії.

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла
/ Главред

Експерт підкреслив, що подальша ситуація буде залежати від погоди та інтенсивності обстрілів. Навіть при їх зменшенні відключення електроенергії можуть тривати ще не менше півроку. Поліпшення очікується навесні, коли збільшиться виробництво сонячної енергії. При цьому кожен новий удар буде посилювати проблеми з теплопостачанням.

Окремо Попенко вказав на регулярні атаки на газову інфраструктуру, зазначивши, що вона залишається вразливою, хоча поточна ситуація з газом виглядає більш стабільною в порівнянні з іншими комунальними сферами.

Відключення опалення - новини по темі

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Інші новини:

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Олег Попенко Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:55Війна
Ми на шляху до кардинального вирішення війни - Буданов

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - Буданов

20:29Війна
Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

20:08Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Останні новини

21:54

Значення слова "деньги" розкриває справжню історію Росії - що приховує Москва

21:44

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

21:28

Будинок стане теплим за лічені хвилини: простий трюк з радіатором дає несподіваний ефектВідео

20:55

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:47

РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:29

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - БудановВідео

20:29

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

20:25

Горітиме яскраво і довго: як за дві хвилини зробити свічку з того, що є вдома

20:08

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

Реклама
19:43

Влупить 17-градусний мороз: Україну накриває нова холоднеча

19:35

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні "Цирконом": у ВМС вказали на важливий нюанс

19:29

У МЗС поставили на місце керівництво МКЧХ після порівняння ударів в Україні та РФ

19:26

Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зрослаВідео

19:25

Чи справді в СРСР квартири давали безкоштовно: великий обман радянської влади

19:19

"Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС

19:10

РФ намагається організувати гуманітарну катастрофу в УкраїніПогляд

18:56

"Просто в шоці": експерт пояснила, як арешт Мадуро б'є по ПутінуВідео

18:39

Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається

18:34

Ось чому страви підгорають: на які позначки в духовці варто звернути увагу

18:29

"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося гореВідео

Реклама
18:27

Смертельно небезпечно: українців закликали не використовуйте газову плиту для опалення

17:57

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:49

Як говорити з котом, щоб він розумів господаря і слухав - секрет знають одиниціВідео

17:41

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"Відео

17:39

Врятує під час відключень: як зробити рукомийник з пляшки води

17:36

Три заборони, які варто порушувати: що не можна робити у свято 21 січня

17:28

У притулку були впевнені, що пес сліпий, але незабаром з'явилася несподівана правда

17:21

Без вітрин і кас: як нелегальні сигарети продають через інтернет

17:16

Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

17:03

Повернення світу "Гри престолів": про що новий серіал "Лицар сімох королівств"Відео

16:55

На початок 2026 року UKRTAC виходить на обсяг близько 70% потреб ЗСУ у бронежилетах

16:54

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

16:54

Гороскоп для Скорпіонів на лютий 2026: переїзд, нова робота та повернення минулогоВідео

16:48

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:44

Сім хвилин і готово: рецепт неймовірно смачної і бюджетної закуски з лаваша

16:38

Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

16:33

Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

16:30

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

15:56

В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

15:47

Як закип'ятити воду без світла і газу: 5 дієвих способів під час відключень

Реклама
15:32

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

15:21

"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалуВідео

14:59

Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

14:50

За 10 років свого існування НАБУ проїло понад 10,6 млрд грн податків українців – експерт

14:36

Сибірський антициклон з морозами вирує на Полтавщині: як зміниться погода

14:33

Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради мируВідео

14:25

Коли святкують Стрітення 2026: точна дата, історія свята, що не можна робити

14:16

Тарас Тополя став новою жертвою після "зливу" скандального відео ексдружини - деталі

14:12

"Шахеди" не зупинити лише перехоплювачами: експерт назвав ефективнішу тактику

14:04

Галкін з'явився в новому образі: став бороданем

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти