Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

Головне:

Ситуація в Києві покращиться з поліпшенням погодних умов

Удари РФ можуть призвести до відключення опалення в тисячах будинків

Комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода, заявила прес-секретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

"Ситуація покращиться і з поліпшенням погодних умов. Хоча бригади ДТЕК зараз відпрацьовують і ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням", — підкреслила вона в коментарі ТСН.

Вона уточнила, що без тепла залишаються 4 000 багатоповерхівок з 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

У КМДА додали, що ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключають вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

Ризик комунальної катастрофи в Києві: прогноз експерта

Експерт з питань ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ТСН.ua заявив, що нові удари Росії по Києву можуть призвести до відключення опалення в тисячах будинків і значно ускладнити його відновлення. За його словами, при сильних морозах можливі масові пошкодження комунікацій у багатоповерхівках, на ремонт яких можуть піти місяці або навіть роки, а також існує ризик промерзання каналізації.

Коментуючи можливу нестачу води, Попенко зазначив, що столицю зможуть частково забезпечити питною водою бювети, які працюють від резервних джерел живлення. Водночас повноцінна робота каналізаційної системи неможлива без електроенергії.

Експерт підкреслив, що подальша ситуація буде залежати від погоди та інтенсивності обстрілів. Навіть при їх зменшенні відключення електроенергії можуть тривати ще не менше півроку. Поліпшення очікується навесні, коли збільшиться виробництво сонячної енергії. При цьому кожен новий удар буде посилювати проблеми з теплопостачанням.

Окремо Попенко вказав на регулярні атаки на газову інфраструктуру, зазначивши, що вона залишається вразливою, хоча поточна ситуація з газом виглядає більш стабільною в порівнянні з іншими комунальними сферами.

Відключення опалення - новини по темі

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Інші новини:

