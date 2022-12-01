УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Кухар Путіна" не зможе посісти високих посад, ПВК Вагнера легко можуть "прикрити" – експерт

1 грудня 2022, 12:34

Керівнику російської ПВК Вагнера Євгену Пригожину в будь-який момент можуть інкримінувати кримінальну статтю, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Євген Пригожин, Кремль
Статус Пригожина підвищуватимуть, але політичної кар'єри у нього не буде - експерт / Фото Reuters, росЗМІ

Статус глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії буде підвищуватися, допоки він не вийде на рівень тих, кого критикує. Однак в результаті жодних посад він не отримає. Країна-агресорка взагалі може відмовитися від послуг угруповання, а сам Пригожин може потрапити під кримінальну відповідальність. Про це заявив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що статус Пригожина в Росії будуть підвищувати, допоки він не досягне рівень людей, яких критикує. Але ніяких посад "кухар Путіна" не отримає, оскільки у нього були проблеми з законом.

"Його будуть підвищувати, допоки він не вийде на один соціальний щабель з тими, кого він критикує. Тобто якщо він критикує генерала, він має бути з ним на одному рівні. Але жодних посад йому не світить, бо специфіка роботи спецслужб полягає у тому, що вони ніколи не захочуть маратися з людиною, яка мала негаразди з законом. До того ж, те, що на нього покладено, — це вирішення брудних завдань не тільки на території РФ, а й за її межами. Тобто у локальних конфліктах, де Росія не може брати участь напряму і проводити військові операції — Африці, Лівії, Сирії тощо", - пояснив Снєгирьов.

Також він додав, що Москва в будь-який момент може "прикрити" ПВК Вагнера за незаконну діяльність і інкримінувати Пригожину кримінальну статтю.

"Ба більше, Росія може у будь-який момент відмовитися від ПВК "Вагнер", адже з юридичної точки зору ця організація на території РФ заборонена і знаходиться поза законом (згідно Карного кодексу РФ, за вербування у Росії передбачено карну відповідальність. — Главред). Тож у будь-який момент учасникам ПВК, у тому числі — особисто Пригожину, можуть інкримінувати статтю", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Снєгирьов також казав, що роль Пригожина в Росії - прикривати Путіна. Його заявами Кремль хоче показати, що в провалах армії на війні проти України винен не Путін, а військові.

Дивіться відео ТСН - у Європарламенті пропонують визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проти Пригожина в Росії могла розпочатися інформаційна кампанія. На його думку, мета такої кампанії – зупинити вербування ув'язнених до ПВК Вагнера.

Інші новини:

новини Росії Дмитро Снєгирьов Євген Пригожин
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:11

В ЄС вирішили поставити стелю цін на російську нафту в 60 доларів - Bloomberg

14:11

"Влада вас попередить": Данілов зробив важливу заяву про наближення ракетних ударів РФВідео

14:00

Наповнити оселю морською свіжістю: 7 способів, як зволожити повітря вдома

13:41

Побоювання Заходу через операцію ЗСУ щодо Криму: експерт пояснив, як діяти УкраїніВідео

13:34

1+1 media запускає масштабний мультижанровий спецпроєкт "Жити далі"

Реклама
13:31

Приземлився на п’яту точку: незграбний Путін "влип" у конфуз в його резиденції – ЗМІВідео

13:25

Гороскоп на грудень-2022 для всіх: хто опиниться серед лузерів і щасливчиків місяцяВідео

13:23

Вже п'ятий випадок по країні: іспанському прем'єру надіслали листа з вибухівкоюВідео

13:00

Гороскоп на 2 грудня 2022: Риби шукатимуть нові зв'язки, а Близнюки - вирішення проблем

12:52

До 10 грудня є ризик залізти в борги: астролог Росс назвав найнебезпечніші для фінансів дати цього місяцяВідео

12:43

Перевзувся в повітрі: Лавров помарив про те, що РФ ніколи не просила Україну про переговориВідео

12:42

Лободі таки скасували кілька концертів у Литві

12:34

"Кухар Путіна" не зможе посісти високих посад, ПВК Вагнера легко можуть "прикрити" – експерт

12:00

ЗСУ здатні звільнити Крим у 2023-му, якщо за 2-3 місяці накопичать резерви та озброєння - Згурець

11:57

Франція почала створювати спеціальний трибунал для російських окупантівВідео

11:47

Фізрук-окупант з РФ добровольцем пішов на війну і повернувся додому "вантажем 200"

11:43

"А що вона повинна говорити": стало відомо, чому Ротару мовчить про війну

11:35

"Пригожин прикриває Путіна": диктатору РФ насправді вигідні військові поразки своєї армії – СнєгирьовВідео

11:35

Лукашенко вибухнув параною: бореться з уявним противником і марить про погрозиВідео

10:48

"Путін – буратінко, вміє лише обманювати": Арестович пояснив, чого Україні не вистачає для перемогиВідео

Реклама
10:47

Гороскоп на грудень 2022: названі 4 невдахи місяця - їм світить звільнення, травми і сварки

10:47

Росія хотіла захопити Україну за 10 днів, але провалила план через два фактори - RUSIВідео

10:30

"Путініст" Міхалков призупинив роботу через хворобу

09:57

"У РФ крига скресла, Путіна вже послали на три букви": військовий пояснив, як розпадеться РосіяВідео

09:55

Вже навесні РФ попросить переговорів: адмірал США розповів, як Україна може виграти війну

09:52

Чим корисний авокадо для жінок і чоловіків

09:51

Пенсії в Україні підвищили з 1 грудня: кому збільшили виплатиВідео

09:11

Як "врятувати" заряд ноутбука і продовжити його роботу від батареї при відключеннях світла

09:00

На Херсонщині окупанти захопили в полон і морили голодом 14-річного підлітка

08:57

У Києві вимикатимуть світло в усіх будинках: енергетики пояснили зміниВідео

08:56

Авіація РФ проводить маневри, є загроза нової повітряної атаки на Україну - Spiegel

08:50

Росія закривається в сталінський концтабірПогляд

08:40

Гороскоп на сьогодні 1 грудня: Діви відкриють бізнес, а Скорпіони зловлять удачу за хвіст

08:15

День прокуратури України 2022: привітання у віршах, у прозі та у листівках

08:08

"Нас чекає низка приємних сюрпризів": Арестович заінтригував змінами на фронті до нового рокуВідео

08:00

Пригожин відводить удар від Путіна, скоро його можуть списати з рахунків — Снєгирьов

07:55

Ракетні обстріли та численні жертви: астролог назвав найнебезпечніші дати для України в грудніВідео

07:32

США збираються розширити бойову підготовку ЗСУ – CNNВідео

07:14

Гороскоп на грудень 2022 для Риб: які подарунки приготував останній місяць рокуВідео

06:48

Бої за Бахмут можуть стати "пасткою" для окупантів - ISW

Реклама
06:40

Визнання Бундестагом Голодомору геноцидом: чому це рішення знаковеПогляд

06:15

Що робити, якщо нудно: 7 кращих порад, як з користю провести час

06:09

Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні

05:47

Пентагон уклав угоду на $1,2 мільярда на шість NASAMS для України

05:30

Зламана артилерія в Україні стала проблемою для Пентагону - NYTВідео

05:02

З першим днем зими: теплі привітання, прикольні картинки і листівки

04:44

"Як бомжиха зі звалища": шанувальники накинулися на модницю ВолочковуВідео

04:02

Настя Каменських у білій-сукні вишиванці показала глибоке декольте - Потап оцінив

03:30

Гороскоп на грудень 2022 для Стрільців: гроші поллються рікою та прийде успіх

02:50

Як горілка допоможе позбутися шару жиру на кухні за 10 хвилин: хитрість, про яку мало хто знає

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти