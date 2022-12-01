"Кухар Путіна" не зможе посісти високих посад, ПВК Вагнера легко можуть "прикрити" – експерт

Статус Пригожина підвищуватимуть, але політичної кар'єри у нього не буде - експерт / Фото Reuters, росЗМІ

Статус глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії буде підвищуватися, допоки він не вийде на рівень тих, кого критикує. Однак в результаті жодних посад він не отримає. Країна-агресорка взагалі може відмовитися від послуг угруповання, а сам Пригожин може потрапити під кримінальну відповідальність. Про це заявив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що статус Пригожина в Росії будуть підвищувати, допоки він не досягне рівень людей, яких критикує. Але ніяких посад "кухар Путіна" не отримає, оскільки у нього були проблеми з законом.

"Його будуть підвищувати, допоки він не вийде на один соціальний щабель з тими, кого він критикує. Тобто якщо він критикує генерала, він має бути з ним на одному рівні. Але жодних посад йому не світить, бо специфіка роботи спецслужб полягає у тому, що вони ніколи не захочуть маратися з людиною, яка мала негаразди з законом. До того ж, те, що на нього покладено, — це вирішення брудних завдань не тільки на території РФ, а й за її межами. Тобто у локальних конфліктах, де Росія не може брати участь напряму і проводити військові операції — Африці, Лівії, Сирії тощо", - пояснив Снєгирьов.

Також він додав, що Москва в будь-який момент може "прикрити" ПВК Вагнера за незаконну діяльність і інкримінувати Пригожину кримінальну статтю.

"Ба більше, Росія може у будь-який момент відмовитися від ПВК "Вагнер", адже з юридичної точки зору ця організація на території РФ заборонена і знаходиться поза законом (згідно Карного кодексу РФ, за вербування у Росії передбачено карну відповідальність. — Главред). Тож у будь-який момент учасникам ПВК, у тому числі — особисто Пригожину, можуть інкримінувати статтю", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Снєгирьов також казав, що роль Пригожина в Росії - прикривати Путіна. Його заявами Кремль хоче показати, що в провалах армії на війні проти України винен не Путін, а військові.

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Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проти Пригожина в Росії могла розпочатися інформаційна кампанія. На його думку, мета такої кампанії – зупинити вербування ув'язнених до ПВК Вагнера.

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