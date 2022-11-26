Конкуренція Пригожину: у РФ створять нову ПВК, якою керуватиме друг Януковича – розвідка

У РФ створять нову ПВК, якою керуватиме товариш Януковича Армен Саркісян/ ГУР Міноборони України, Reuters

У РФ призначили нового "наглядача" за в’язницями на території країни-агресорки і тимчасово окупованих територіях України. Ним став відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян на прізвисько Армен Горлівський.

Одним із головних завдань Саркісяна буде створення в РФ нової приватної військової компанії на противагу ПВК "Вагнера", власником якої є "кухар Путіна" Євген Пригожин. Таким чином у країні-агресорці хочуть створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому для нової приватної військової структури збираються набирати вояк серед ув’язнених.

Зазначається, що Саркісян є близьким до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича, а також пов'язаний зі ще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський).

Саркісян перебуває у розшуку в Україні як один з організаторів убивств на Майдані. Він є тіньовим наглядачем за усім бізнесом в окупованій Горлівці у Донецькій області, а від початку повномасштабної війни займається на окупованих територіях України мародерством і "віджимом" бізнесів.

За даними української розвідки, спонсором нової ПВК стане прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

"Власник пов’язаної з "газпромом" компанії "ташир холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один зі спонсорів російської агресії проти України", – розповіли про Карапетяна в українській розвідці.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін заявив, що воєнізовані структури Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина не стануть захистом для президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" влаштували жорстоку розправу з мобілізованими російськими окупантами через те, що вони не хотіли йти у бій першими. Загалом колишні ув’язнені, яких завербували воювати проти України у складі цієї ПВК, вбили 19 мобілізованих.

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