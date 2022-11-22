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"Кон'юнктурний матеріал": експерт пояснив, коли Путін "кине" Кадирова і Пригожина

22 листопада 2022, 12:15

Рамзан Кадиров і Євген Пригожин не є союзниками Путіна, впевнений Олег Соскін.

Рамзан Кадиров, Євген Пригожин
Рамзан Кадиров та Євген Пригожин / скріншот, соцмережі

Воєнізовані структури Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина не стануть захистом для президента РФ Володимира Путіна, заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

"Путіна охороняють інші люди. Він розуміє, що ані вагнерівці на чолі з професійним розбійником Пригожиним, ані Кадиров з бійцями свого тейпа – для нього не захист. Вони його охороняти не будуть, якщо складеться важка ситуація", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що Кадиров воює в основному бійцями свого тейпа і декількох васальних структур.

"А є тейпи, які ворожі стосовно нього і чекають ослаблення Кадирова, щоб взяти владу в Чечні у свої руки. Кадиров зазнав дуже великих втрат в останній місяць, а у нього не так вже й багато бійців. Реально він може виставити десь 10 тисяч бійців, яким він вірить. Але це максимум. Я думаю, що їх перебили вже тисячі дві. Це означає, що йому не буде ким обороняти свої позиції в Чечні. А своя сорочка ближче до тіла, ніж сорочка Путіна", — упевнений він.

Експерт зазначив, що, якщо втрати формувань Кадирова будуть високими, тоді "він припинить базікати і скаже, що йому час повертатися в тили – на Кавказ. У нього проблеми в Інгушетії і з Дагестаном, а як оборонятися? Якщо звідти вийде Росгвардія і армійські частини Чечні, Кадирова там просто знищать".

"Пригожин - це взагалі надута лялька. Він тримається тільки на зеках. А він же не керує колоніями, в'язницями – йому просто дають можливість набирати там людей. А як тільки йому перекриють цю можливість, перестануть давати зброю і гроші з фондів, які Путін має від нелегального продажу зброї, наркотиків та інших "чорних" бізнесів, то у Пригожина нічого не залишиться. Реально у нього є десь 20 тисяч підготовлених бійців, але їх весь час знищують на українському фронті", - вважає він.

Соскін резюмував, що Кадиров і Пригожин не є союзниками Путіна: "Це просто кон'юнктурний матеріал, поки потрібний йому для вирішення завдань спроби окупації України. Але як тільки окупація не вийде, і українські війська увійдуть до Криму, то ні Пригожин, ні Кадиров йому вже не будуть потрібні".

Раніше повідомлялося, що нинішня позиція куратора "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина може становити загрозу для його номінального господаря-російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє американське видання Newsweek з посиланням на російських аналітиків.

Повідомляється, що Пригожин нещодавно потрапив у заголовки російських медіа після того, як гостро розкритикував воєначальників і російських олігархів. І по країні поповзли чутки про те, що він, можливо, прагне консолідувати владу в Росії. Далі, колишній путінський радник і відомий російський імперіаліст Марков відкрито похвалив Пригожина в соцмережах за заклик російських олігархів внести вклад у просування путінських Збройних сил.

Інші новини:

Рамзан Кадиров Євген Пригожин Олег Соскін ПВК Вагнер війна Росії та України
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