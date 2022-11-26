ФБР подало у розшук Пригожина: у чому США його звинувачують

ФБР подало у розшук Пригожина/ скрін

Федеральна служба розслідувань США офіційно оголосила у розшук "кухара Путіна" Євгена Пригожина.

Про це повідомили у суботу, 26 листопада, у пресслужбі американського відомства. За Пригожина пропонують велику суму винагороди – до 250 тисяч доларів.

Такі кошти пропонують заплатити особі, котра надасть ФБР інформацію про розшукуваного, яка надалі допоможе арештувати його і притягнути до відповідальності.

Пригожина у США підозрюють у змові з метою перешкоджання і знищення законних функцій Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки і Державного департаменту Штатів.

Зазначається, що йдеться про події періоду з початку 2014 року до 16 лютого 2018 року. У ФБР стверджують, що Пригожин був основним спонсором петербурзького Агентства інтернет-досліджень (IRA).

"Він (Пригожин – ред.) нібито контролював і схвалював їхні операції з політичного та виборчого втручання у США, які включали купівлю американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень фіктивних онлайн-персон і використання вкрадених ідентифікацій осіб з Штатів. Ці дії нібито були вжиті, щоб охопити значну кількість американців з метою втручання в політичну систему Сполучених Штатів, включаючи президентські вибори 2016 року", – зазначається у повідомленні американського відомства.

Також відомо, що на Пригожина з 16 лютого 2018 року був виданий федеральний ордер на арешт. Ордер видав окружний суд округу Колумбія.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін заявив, що воєнізовані структури Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина не стануть захистом для президента РФ Володимира Путіна.

Також раніше повідомилося, що нинішня позиція куратора "ЧВК Вагнер" Євгена Пригожина може становити загрозу для його номінального господаря – російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє американське видання Newsweek із посиланням на російських аналітиків.

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