Втрати та зброя: Зеленський назвав головні чинники перемоги України в війні

Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні / Колаж Офіс президента, УНІАН

Завершення війни в Україні залежить від декількох факторів, повідомив у вечірньому зверненні в середу, 10 серпня, президент Володимир Зеленський.

За інформацією президента, питання строків завершення війни безпосередньо залежить від питання втрат у лавах російських окупантів.

"Чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку України. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу землю і допомагає Україні. Як нанести окупантам ще більші втрати, аби скоротити час війни? Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдат не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, слід більше боротися, потрібно більше результатів", - сказав президент.

Другий фактор - надання Україні військової допомоги. Як зазначив глава держави, на завтрашній зустрічі в Копенгагені обговорюватиметься подальша підтримка України.

"Чим більше зброї отримає Україна, чим більше фінансової та технічної підтримки, тим швидше і наші люди, і всі європейці зможуть відчути спокій і стабільність життя", - заявив Зеленський.

Новини Донбасу:

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.

Читайте також: