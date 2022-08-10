Втрати та зброя: Зеленський назвав головні чинники перемоги України в війні

Питання строків завершення війни безпосередньо залежить від питання втрат у лавах російських окупантів.
Завершення війни в Україні залежить від декількох факторів, повідомив у вечірньому зверненні в середу, 10 серпня, президент Володимир Зеленський.
За інформацією президента, питання строків завершення війни безпосередньо залежить від питання втрат у лавах російських окупантів.
"Чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку України. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу землю і допомагає Україні. Як нанести окупантам ще більші втрати, аби скоротити час війни? Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдат не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, слід більше боротися, потрібно більше результатів", - сказав президент.
Другий фактор - надання Україні військової допомоги. Як зазначив глава держави, на завтрашній зустрічі в Копенгагені обговорюватиметься подальша підтримка України.
"Чим більше зброї отримає Україна, чим більше фінансової та технічної підтримки, тим швидше і наші люди, і всі європейці зможуть відчути спокій і стабільність життя", - заявив Зеленський.
Новини Донбасу:
Війна Росії проти України на Донбасі
В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.
Військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.
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