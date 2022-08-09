Шендерович відчув "нацизм" в пропозиції Зеленського вигнати росіян з країн Заходу

Віктор Шендерович / Скріншот

Відомий російський письменник-дисидент Віктор Шендерович прокоментував заклик президента Володимира Зеленського вислати росіян із західних країн.

Як пише Шендерович в Facebook, цей заклик можна порівняти з ситуацією під час Другої світової війни.

"Коли в 2014 році я приміряв Олімпіаду в Сочі до Берлінської, 1936 року, — я відгріб від усього прогресивного людства за порівняння путінської Росії з гітлерівською Німеччиною. За вісім років порівняння це, слава богу, стало банальністю, а з лютого 2022 року тільки ледачий не домалював Путіну вусики. Аналогія, отже, працює. Ну так продовжимо її", - зазначив він.

При цьому Шендерович запропонував "закрити в'їзд" для Томаса Манна і Ліона Фейхтвангера в Лондон і Вашингтон.

"А заодно депортувати назад до Німеччини, ближче до гестапо, всіх антифашистів, які втекли з Третього рейху. А що? Вони ж німці! Вони ж вибирали Гітлера? Ось нехай і розсьорбують там самі", - підкреслив російський сатирик.

"Відмінно працює аналогія, бездоганно. Трохи, звичайно, тхне нацизмом все це, але як відомо, найкращий спосіб уберегтися від дракона - це мати свого власного", - додав Шендерович.

"Не маючи можливості дотягнутися до Путіна, принизити новим приниженням тих, хто знаходиться у нього в заручниках, — яка прекрасна сублімація! Вона, звичайно, може потішити самолюбство, - але боже мій, як це невисоко", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для всіх громадян країни-агресора Росії.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post. Він зазначив, що найважливіші санкції – це закриття кордонів, адже росіяни відбирають чужу землю, тому повинні "жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію".

Він підкреслив, що не варто впускати навіть так званих "хороших росіян", які виїхали з РФ через незгоду з розв'язуванням війни проти України.

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