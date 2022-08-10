УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ вже ниють про "драматичне становище" своїх військ в Україні

10 серпня 2022, 23:04

Гучні заяви зробив Руслана Пухов, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ.

Росія
У РФ ниють від № 2 " / Колаж УНІАН, Reuters

У Росії почали щосили нити про те, що російська армія в Україні, може опинитися в "дуже драматичному положенні до кінця літа", пише Focus.

Гучні заяви зробив Руслана Пухов, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ. Він наближений до уряду Володимира Путіна і очолює Центр аналізу стратегій і технологій.

Пухов заявив, що "російська армія має занадто мало піхотинців, оскільки лінія фронту дуже велика, а відправлених частин не вистачає".

"Нам доводиться проривати українську лінію фронту із занадто малою кількістю солдатів, вразливими танками і військовими бронемашинами", - заявив Пухов.

Серед інших недоліків, радник звертає увагу на дуже погане технічне забезпечення, відсутність літаків останнього покоління і брак високоточної зброї. Також чоловік підкреслив, що українська армія більш досвідчена за російську, оскільки воює останні 8 років і оцінив навички артилеристів ЗСУ.

"До кінця літа ситуація може стати вкрай драматичною для нас. Ми мобілізуємо занадто мало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них немає недоліку в бійцях", - додав Пухов.

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан В інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.

Читайте також:

мобилизация війна в Україні Володимир Путін Держдума РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:18

"Прийшла, побачила, вподобала": Лілія Ребрик показала дивовижну гнучкість на гімнастичному маті

23:09

Приносять біду і забирають удачу: які 5 предметів в будинку магнітом притягують бідністьВідео

23:04

У РФ вже ниють про "драматичне становище" своїх військ в УкраїніВідео

23:03

"Старий, що вижив з розуму": Пригожин публічно образив Макаревича

22:27

У найпопулярнішого російського ведучого підозрюють рак

Реклама
22:26

У Бахмуті пекло і багато загиблих: окупанти Ураганами обстріляли центр містаВідео

22:23

Як прибрати олійну пляму за 10 хвилин без прання: простий ефективний спосіб

22:17

"Буде набагато жорсткіше": в Держдумі вибухнули маячнею щодо "точки неповернення" у війні

22:11

Арестович озвучив найгірший сценарій розвитку війни для УкраїниВідео

21:40

Прикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в бідуВідео

21:31

"Мені кінець": Арестович відверто розповів, що сказав дружині та дітям в перший день війниВідео

21:30

У Чорногорії в одному з кафе офіціанти носять форму з символом агресії РФ

21:12

"Це вперше прозвучить в ЗМІ": Арестович зізнався, коли дізналися про плани вторгнення РФВідео

20:54

Вибухи у Криму: аеродром вийшов з ладу, знищені 9 літаків, які били ракетами по УкраїніВідео

20:52

Зірка Сватів відреагувала на проросійську позицію Федора Добронравова

20:50

На межі дефолту: кредитори схвалили важливе рішення щодо держборгу України - Reuters

20:36

Загроза ракетного удару: Росія зосередила навколо України близько 20 літаківВідео

20:10

Прикмети на 12 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

20:09

Чудова робота: в ЗСУ розповіли про наслідки вибухів на авіабазі в Криму

20:08

Нацгвардієць збив із ЗРК "Ігла" російський штурмовик Су-25Відео

Реклама
20:04

Перейменувати "солодку вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко зробив яскраву ініціативуВідео

19:33

ФБУ: рішення про "обрання" Кирила Шевченка скасовано, скликана ним конференція - незаконна

19:32

Звірства росіян: на блокпості у Василівці померло 10 українцівВідео

19:29

Пенсіонерка у Москві "здала" поліції сусідку-українку за слова, що Україна переможе

19:21

Чому війна між США та Китаєм завершилася, навіть без початкуПогляд

19:19

До Києва доставили тіла ще 16 загиблих захисників МаріуполяВідео

19:15

Не дружать з головою: 5 знаків зодіаку - найбільші диваки гороскопуВідео

19:07

"Мені вони привиділися": Регіна Тодоренко показала фото своїх пологів з чоловіком і сином

19:03

Гороскоп на завтра, 11 серпня 2022: Овнам - підказки долі, Близнюкам - хвилювання, Рибам - ворогиВідео

19:00

Нагар "злітає" сам: як вичистити праску таблеткою для посудомийки за 30 секунд

18:50

Як правильно заморозити сливу на зиму та як довго зберегти фрукт у холодильнику

18:50

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

18:45

У Зеленського назвали "дешевою виставою" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕСВідео

18:30

"Народилася перша принцеса": чехи в середньовічному замку прихистили біженок-українок

18:22

Активну фазу війни в Україні потрібно завершити до кінця осені: Єрмак назвав причинуВідео

18:19

"Це ще не перелом у війні": експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у КримуВідео

17:46

Вляпалася в новий скандал: Лорак вирішила покинути РосіюВідео

17:29

Удар по Криму: як здувся головний козир Кремля - ядерний шантажПогляд

17:29

Доленосні зміни і велика удача: три знаки зодіаку стануть щасливчиками до кінця літа

17:25

Долар по 40 грн і збільшення попиту на валюту: експерт дав невтішний прогноз на серпеньВідео

Реклама
17:21

Повна ізоляція: росіянам хочуть заборонити відвідувати ЄвропуВідео

17:02

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

16:53

Важкий час для України: астрологи попередили про масові руйнування в повний місяць 12 серпняВідео

16:48

Потужний удар по Криму: знищені не менше 60 окупантів, ще 100 людей були поранені - ГеращенкоВідео

16:47

"Жили як у себе вдома": росіянка закотила істерику, бо змушена виїжджати з Криму після вибухівВідео

16:45

Танцюристу Путін заважає: балерун з Херсона зробив три тату з обличчям російського диктатора і "отримав" в мережі

16:39

Андрій Макаревич висміяв брехливі росЗМІ за допомогою старого єврейського анекдота

16:14

Кримська блогерка-істеричка стала схожа на трансвестита і закликає не вірити "інтернету" про удари ЗСУ

16:12

Нове гасло окупантів – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк розповів про звільнення Криму і ДонецькаВідео

16:12

Увірвуться потужні грози та заллє зливами всю Україну: синоптики попередили про сильний штормВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти