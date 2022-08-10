У РФ вже ниють про "драматичне становище" своїх військ в Україні

У РФ ниють від № 2 " / Колаж УНІАН, Reuters

У Росії почали щосили нити про те, що російська армія в Україні, може опинитися в "дуже драматичному положенні до кінця літа", пише Focus.

Гучні заяви зробив Руслана Пухов, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ. Він наближений до уряду Володимира Путіна і очолює Центр аналізу стратегій і технологій.

Пухов заявив, що "російська армія має занадто мало піхотинців, оскільки лінія фронту дуже велика, а відправлених частин не вистачає".

"Нам доводиться проривати українську лінію фронту із занадто малою кількістю солдатів, вразливими танками і військовими бронемашинами", - заявив Пухов.

Серед інших недоліків, радник звертає увагу на дуже погане технічне забезпечення, відсутність літаків останнього покоління і брак високоточної зброї. Також чоловік підкреслив, що українська армія більш досвідчена за російську, оскільки воює останні 8 років і оцінив навички артилеристів ЗСУ.

"До кінця літа ситуація може стати вкрай драматичною для нас. Ми мобілізуємо занадто мало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них немає недоліку в бійцях", - додав Пухов.

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан В інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.

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