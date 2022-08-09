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"Війна має завершитися Кримом": Зеленський висловився щодо вибухів на авіабазі

9 серпня 2022, 23:36

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з кращих місць в Європі, на одне із найнебезпечніших місць, заявив президент.

Крим, Зеленський
Україні обов'язково поверне Крим-Зеленський / Фото УНІАН

Україна обов'язково поверне тимчасово окупований Крим, країна-агресор має завершитися на півострові, де й почалася в 2014 році, йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського у вівторок, 9 серпня.

"Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його звільненням. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з кращих місць в Європі, на одне з найнебезпечніших місць. Але ми повернемося до Криму", - зазначив він.

За його словами, від Харкова до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки - все це частина нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною.

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

У Міноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму. В заяві заступниці міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії "прильотів" по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

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