Зеленський закликав закрити Захід для росіян/ Офіс президента України, Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для усіх громадян країни-агресорки Росії.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post. Він зазначив, що найважливіші санкції – це закриття кордонів, адже росіяни відбирають чужу землю, тому повинні "жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію".

Він наголосив, що не варто впускати навіть так званих "хороших росіян", які поїхали з РФ через незгоду з розв’язанням війни проти України.

"Якими б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть, що ця війна не має до них жодного стосунку і що все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може", – наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що росіяни самі обрали собі таку владу. Проте навіть зараз, коли вони бачать, що їхня країна розв’язала війну проти іншої держави, вони все одно не боряться проти влади в РФ і не намагаються чинити на неї хоч якийсь тиск.

У Путіна відреагували на заяву президента України по-хамськи. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що до такої пропозиції Зеленського можна ставитися тільки негативно. При цьому він почав висловлювати свої рожеві мрії, нібито нікому не вдасться ізолювати РФ та її громадян і назвав висловлені президентом України ідеї "процесом, який не має перспектив".

"Душок у таких ініціатив не дуже хороший, якщо не сказати більшого", – процитували прихвостня путіна російські пропагандистські медіа.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням в Україну багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком, який найбільш наближений до нього. Ковальчук "підкупив" Путіна своєю простотою, і тепер він найвпливовіша фігура в оточенні російського диктатора. Спілкування з ним стало одним із поштовхів до війни.

Нагадаємо, раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна на даний момент не актуальні. Він зазначив, що в перші місяці війни Зеленський був готовий зустрінеться з президентом країни-агресора, але зараз все змінилося.

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