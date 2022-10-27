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Путін не готовий закінчувати війну проти України та хоче перемогти - ISW

27 жовтня 2022, 07:10

Кремль все ще прагне до військової перемоги в Україні та зміни влади в Києві. Цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати.

Володимир Путін
Володимир Путін не збирається закінчувати війну з Україною / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчувати війну в Україні та сідати за стіл переговорів. Його висловлювання свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, заради яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Експерти зазначили, що глава Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД знову просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - йдеться у повідомленні ISW.

Висловлювання Путіна підтримав і спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" і "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни зазначили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне до військової перемоги в Україні та зміни влади в Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

Як повідомляв Главред, президент Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко, який 25 жовтня провів зустріч з Путіним, передав президенту України Володимиру Зеленському якийсь "сигнал" про те, що Москва нібито хотіла б "налаштувати мости і діалог" з Києвом. Український гарант у відповідь на такі слова заявив, що Путін використовує риторику щодо "діалогу" лише для російської аудиторії та країн, які ще не ізолювалися від агресора.

Нагадаємо, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес вважає, що українські військові зможуть витіснити російських загарбників на лінію станом на 23 лютого 2022 року протягом наступних двох місяців. Однією з умов, щоб це вдалося втілити в життя, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки.

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