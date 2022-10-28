США нададуть Україні новий пакет військової допомоги - ЗМІ

У новому пакеті допомоги Україні немає нових великих озброєнь. Допомога США буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для наявних озброєнь.
Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів. Він буде оголошений 28 жовтня.
Як пише Associated Press, у новому пакеті допомоги Україні немає нових великих озброєнь.
Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для наявних озброєнь. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.
Поставки зброї в Україну
США планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже в листопаді.
Раніше повідомлялося, що компанія-виробник Raytheon Technologies кілька тижнів тому передала уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України. За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси будуть розгорнуті в Україні найближчим часом.
Міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.
Інші новини:
- Ще більше HIMARS: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд - Reuters
- ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу
- Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійде