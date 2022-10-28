США нададуть Україні новий пакет військової допомоги - ЗМІ

Про новий пакет допомоги мають оголосити 28 жовтня / Фото Reuters

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів. Він буде оголошений 28 жовтня.

Як пише Associated Press, у новому пакеті допомоги Україні немає нових великих озброєнь.

Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для наявних озброєнь. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Поставки зброї в Україну

США планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже в листопаді.

Раніше повідомлялося, що компанія-виробник Raytheon Technologies кілька тижнів тому передала уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України. За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси будуть розгорнуті в Україні найближчим часом.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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