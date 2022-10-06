Зеленський розповів, чому Путін вимагає переговори з Україною

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія при допомозі переговорів з Україною хоче перемалювати кордони і розділити світ на зони впливу.

"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку і кожен прояв нестабільності, який вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості - Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співпраці і розвитку", - заявив президент України Володимир Зеленський в ході саміту Європейського політичного співтовариства.

За його словами, російська формула війни полягає в тому, щоб вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам і їх втрати, руйнувати кордони і корумпувати.

"І кожен з цих елементів спрямований проти Європи. Україна - це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти, потрібно реалізувати нашу формулу миру", - зазначив Зеленський.

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в "діалозі" щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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