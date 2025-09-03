Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

Паліса наголосив, що важлива свобода вибору.

https://glavred.net/ukraine/posle-razresheniya-na-vyezd-v-op-skazali-snizitsya-li-mobilizacionnyy-vozrast-10694969.html Посилання скопійоване

Питання зниження мобілізаційного віку в Україні / колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік

Дозвіл на виїзд чоловіків від 18 до 22 років має "зберегти хлопців для України"

Потрібні умови, щоб залучити на службу добровольців віком 18-24 роки

Зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається, але робиться все для того, щоб залучити до війська молодих добровольців. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю Суспільному.

Зокрема, він прокоментував рішення уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

відео дня

За його словами, це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей за кордон для того, щоб вони у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - пояснив Паліса.

Він наголосив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - каже заступник керівника Офісу президента.

На його думку, важлива свобода вибору і необхідно запропонувати такі умови, щоб залучити на службу добровольців віком 18-24 роки.

"В плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - підсумував Паліса.

Вручення повісток з 1 вересня

Варто додати, що міністр оборони Денис Шмигаль раніше говорив, що з 1 вересня усі співробітники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та фіксувати на відео процес перевірки документів або вручення повісток військовозобовʼязаним.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Україна повинна продовжувати проводити мобілізаційні заходи, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту військ.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що мобілізація в Україні триває за планом. За його словами, мобілізація - це складний процес, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що для підтримки аграрних господарств у прифронтових районах планується запровадити низку заходів, серед яких — можливість для критично важливих підприємств бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Читайте також:

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред