Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

Юрій Берендій
13 серпня 2025, 19:59
111
Уряд України дозволив критично важливим підприємствам у прифронтових районах бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, вказує Свириденко.
В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення
В Україні змінили правила бронювання для громадян / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Критично важливі підприємства у прифронтових районах зможуть бронювати 100% працівників
  • Уряд також прийняв рішення про інші види допомоги приватному сектору

Для підтримки аграрних господарств у прифронтових районах планується запровадити низку заходів, серед яких — можливість для критично важливих підприємств бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Окрім цього, передбачені й інші форми допомоги, насамперед для аграрного сектору.

"Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат", - сказано у повідомленні.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Що зміниться у правилах бронювання

Міністерство економіки повідомило, що 13 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, підготовлені Мінекономіки. Нововведення розширюють можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, які працюють у зонах бойових дій.

Як наголосили в Мінекономіки, змінювати ліміт бронювання через портал "Дія" зможе державний орган, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності. Ці зміни мають забезпечити стабільну роботу прифронтових підприємств, збереження робочих місць і безперервне виконання завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

"Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Водночас, як йдеться у повідомленні Мінекономіки, порядок бронювання залишається незмінним.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час війни в Україні мобілізація охоплює дедалі більше громадян. Хоча деякі категорії пенсіонерів можуть бути звільнені від призову, сам факт виходу на пенсію не означає автоматичного звільнення від військового обов’язку, нагадує Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У Міністерстві оборони уточнили, що громадяни з офіційною відстрочкою від мобілізації за статтею 23 цього закону можуть служити лише добровільно, підписавши контракт.

Протягом найближчих шести місяців Міноборони планує розвивати проєкт цифрового ТЦК та підготувати контракт із покращеними умовами, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію економічне бронювання
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:27Україна
Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

19:59Політика
Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

Останні новини

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

Реклама
19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

18:37

Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

18:30

Дивна знахідка біля дерева привела сусіда в подив: який вона приховувала секрет

18:21

РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війниВідео

18:21

Модні відтінки волосся на осінь-2025: унікальна палітра від голлівудських колористів

18:08

США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

17:52

Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

17:27

Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

17:27

Трамп оголосив про позицію щодо територій України: Макрон розкрив деталіВідео

Реклама
17:24

5 заборон, які не можна порушувати 14 серпня - прикмети

17:18

Запах стояв на весь будинок: яку "смердючу" рибу найчастіше готували в СРСР

17:15

"Цифровий концтабір" запущено: в Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp

17:10

У Києві відбудеться фінал благодійного конкурсу Dity.Help Music: open air, топові артисти та юні таланти з усієї країни новини компанії

16:54

Результати СБУ доводять, що Україна перемагає Росію у війні спецслужб - експерт

16:28

Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

16:11

Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відеоВідео

16:07

Україна готова обговорювати з Росією перемир'я: Подоляк розкрив деталі

16:00

На футболку та нові кросівки: Нікіта Добринін пригадав, як у дитинстві заробив свої перші гроші

15:57

Смак дитинства: рецепт помідорів на зиму з секретним продуктом

15:56

Зовсім не пов'язано з етикетом: чому насправді раніше відстовбурчували мізинець

15:50

Більше і стильніше: як за допомогою кольору зробити кімнату ширшою

15:20

Прорив росіян на сході: у ЗСУ назвали дві головні причини

15:15

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

15:15

Чому не можна казати "біля одинадцятої години": яку помилку робить більшість людейВідео

15:10

Трамп заявив про "звільнення Москви та Ленінграда" в рамках угоди з Путіним - що сказав

15:04

Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка

15:00

Куди зникли колорадські жуки цього літа: науковець назвав неочікувані причини

14:51

Де заховане обличчя: лише одиниці зможуть побачити його за 22 секунди

14:45

"Сподіваюся, вона це потягне": Євген Кошовий поділився, чим займаються його доньки

Реклама
14:45

Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заявуВідео

14:40

"Не спростовують чутки": що відомо про розставання Дантеса і Кацуріної

14:27

Все порізати кубиком і в духовку: рецепт неймовірно смачної і швидкої запіканки

14:20

І прогноз погоди не потрібен: які рослини віщують дощВідео

14:13

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

14:12

Королі іронії та гострого язика: ТОП-3 найсаркастичніші знаки зодіаку

14:05

Влип у нову історію: у чоловіка Наді Дорофєєвої знову проблеми

13:50

Усього за півгодини: рецепт найапетитнішої кабачкової ікри від Руслана СенічкінаВідео

13:49

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:42

Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцямиВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти