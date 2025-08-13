В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

Уряд України дозволив критично важливим підприємствам у прифронтових районах бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, вказує Свириденко.

https://glavred.net/war/v-ukraine-izmenili-pravila-bronirovaniya-dlya-grazhdan-kogo-zatronet-novovvedenie-10689566.html Посилання скопійоване

В Україні змінили правила бронювання для громадян / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Критично важливі підприємства у прифронтових районах зможуть бронювати 100% працівників

Уряд також прийняв рішення про інші види допомоги приватному сектору

Для підтримки аграрних господарств у прифронтових районах планується запровадити низку заходів, серед яких — можливість для критично важливих підприємств бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", - йдеться у повідомленні. відео дня

Окрім цього, передбачені й інші форми допомоги, насамперед для аграрного сектору.

"Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат", - сказано у повідомленні.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Що зміниться у правилах бронювання

Міністерство економіки повідомило, що 13 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, підготовлені Мінекономіки. Нововведення розширюють можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, які працюють у зонах бойових дій.

Як наголосили в Мінекономіки, змінювати ліміт бронювання через портал "Дія" зможе державний орган, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності. Ці зміни мають забезпечити стабільну роботу прифронтових підприємств, збереження робочих місць і безперервне виконання завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

"Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Водночас, як йдеться у повідомленні Мінекономіки, порядок бронювання залишається незмінним.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час війни в Україні мобілізація охоплює дедалі більше громадян. Хоча деякі категорії пенсіонерів можуть бути звільнені від призову, сам факт виходу на пенсію не означає автоматичного звільнення від військового обов’язку, нагадує Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У Міністерстві оборони уточнили, що громадяни з офіційною відстрочкою від мобілізації за статтею 23 цього закону можуть служити лише добровільно, підписавши контракт.

Протягом найближчих шести місяців Міноборони планує розвивати проєкт цифрового ТЦК та підготувати контракт із покращеними умовами, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред