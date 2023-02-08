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Після кулі в голову помер російський неонацист Мангушев, який хизувався черепом "бійця з Азовсталі"

8 лютого 2023, 11:15
3 лютого Мангушева важко поранили в голову в окупованій Кадіївці на Луганщині. За деякими даними, його фактично "стратили" свої ж.
Ігор Мангушев
Ігор Мангушев помер вранці 8 лютого / Фото росЗМІ

У Луганській області помер російський неонацист, пропагандист і офіцер армії бойовиків Ігор Мангушев (позивний "Берег"), відомий ексцентричними виступами з черепом нібито українського військового і закликами до геноциду українців. Мангушев отримав "квиток на концерт Кобзона" від своїх же.

Про смерть терориста повідомили російські пропагандисти.

Мангушев помер від вогнепального поранення в голову близько шостої ранку в середу, 8 лютого.

"Ігор Мангушев з позивним "Берег" помер від наслідків вогнепального поранення в голову, отриманого кількома днями раніше. Смерть настала близько шостої ранку", - йдеться у повідомленні.

Після кулі в голову помер російський неонацист Мангушев, який хизувався черепом 'бійця з Азовсталі'

Раніше Главред писав, що 3 лютого Мангушева важко поранили в голову в окупованій Кадіївці Луганської області.

За деякими даними, Мангушева фактично "стратили" росіяни. Його поставили на коліна і пустили кулю в потилицю з пістолета калібром 9 міліметрів. Це могли зробити так звані "кадирівці" внаслідок якогось конфлікту в лавах окупантів.

Пізніше з'явилися фото Мангушева з лікарняної палати у важкому стані.

Ігор Мангушев - що про нього відомо

Ігор "Берег" Мангушев - лідер російського націоналістичного руху "Світла Русь", імовірний засновник приватної військової компанії E. N. O. T. Corp.

Народився 16 серпня 1986 року в Москві. У 2007 році закінчив Санкт-Петербурзький військово-морський інститут. Містом проживання також вказує Бейрут, Ліван.

У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в окупації Донбасу, воював разом з Ігорем Гіркіним-Стрєлковим.

Видання Медуза з'ясувало, що Ігор Мангушев може бути автором символу Z, який позначає російське військове вторгнення в Україну.

Видання The Insider пише, що Ігор Мангушев працює також на організацію російського бізнесмена Костянтина Малофєєва "Ліга безпечного Інтернету".

Скандал з пропагандистом Мангушевим

Влітку 2022 року неонацист ігор Мангушев приніс череп на свій виступ у нічному клубі в РФ і заявив, що він належить українському захиснику заводу Азовсталь у Маріуполі.

Мангушев розмахував черепом і заявляв, що, мовляв, примирення між росіянами і українцями бути не може, тому що агресори "воюють за ідею, а не з людьми".

"Ми ще живі, а цей чувак вже ні. Нехай горить у пеклі. Йому не пощастило, і з його черепа зроблять кубок, можливо. [...] Україна повинна бути деукраїнізована. Руські землі Малоросії повинні бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю. Тому нам [все одно] (нецензурно - Главред), скільки треба вбити українських солдатів", - говорив тоді пропагандист.

Ігор Мангушев
Ігор Мангушев / скріншот

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