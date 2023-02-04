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"Швидше за все, помре": пропагандист Мангушев, який махав черепом нібито захисника Маріуполя, отримав кулю

4 лютого 2023, 16:19
Пропагандиста і офіцера армії окупантів Ігоря Мангушева доставили в лікарню в Кадіївці на Луганщині в стані стабільно важкому.
Куля, Мангушев
Окупант, який показував череп нібито захисника Маріуполя, зловив кулю в голову / колаж фото "АстраПресс" і ua.depositphotos.com

У місті Кадіївка (до декомунізації − Стаханов) прострелили голову пропагандисту, неонацисту та офіцеру армії окупантів Ігорю Мангушеву. Про це першим написав у своєму Telegram-каналі український журналіст і блогер Денис Казанський.

За його даними, Мангушев міг отримати кулю під час конфлікту з бойовиками із загонів, які підпорядковуються чеченському диктатору Рамзану Кадирову.

"Мангушеву прострелили його власний череп. Поки живий, але з таким пораненням перспективи неважливі. Сталося це зрозуміло не на фронті, а в тилу, в Стаханові. Подробиці поки суперечливі, але кажуть є привід разок крикнути "Ахмат - сила"!", - повідомив Казанський.

Як пишуть в Telegram-каналах, які контролюються російськими окупантами, його доставили в лікарню в Кадіївці в стані стабільно важкому − з негативною тенденцією. Імовірно, йому вистрілили в потилицю з пістолета калібром 9 міліметрів.

Новина про поранення Мангушева викликала помітну зневіру серед окупантів.

"Берег (позивний Мангушева - Главред), швидше за все, помре". Якщо і яким-небудь дивом нейрохірурги його врятують, то він залишиться паралізованим овочем з трубочкою, яка стирчить у роті і по якій буде капати слина. Для нього все закінчено", - жалібно пишуть вони.

'Швидше за все, помре': пропагандист Мангушев, який махав черепом нібито захисника Маріуполя, отримав кулю

За даними журналістів, Мангушев є лідером ПВК "Єнот", яка була створена на базі націоналістичного руху "Світла Русь", учасники якого займалися облавами на мігрантів в Росії, і асоціації військово-патріотичних клубів "Резерв". "Єноти" брали участь у військових кампаніях на Донбасі і в Сирії, а також при анексії Криму в 2014-му.

Ігор Мангушев

Скандал з пропагандистом Мангушевим

Епізод трапився в серпні минулого року. Неонацист ігор Мангушев приніс на свій виступ у нічному клубі в країні-агресорі череп і заявив, що він належить українському захиснику заводу "Азовсталь" в обложеному Маріуполі.

Мангушев (в середовищі окупантів відомий під псевдонімом "Берег") розмахував черепом і заявляв - мовляв, примирення між росіянами і українцями бути не може, тому що російські агресори "воюють за ідею, а не з людьми".

"Ми ще живі, а цього чувака вже немає. Нехай горить у пеклі. Йому не пощастило, і з його черепа зроблять кубок, можливо. [...] Україна повинна бути деукраїнізована. Руські землі Малоросії повинні бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю. Тому нам [все одно] (нецензурно - Главред), скільки треба вбити українських солдатів", - говорив тоді пропагандист.

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