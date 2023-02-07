Генерал командував мобілізованими з Татарстану: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта

На війні в Україні ліквідований генерал російської окупаційної армії Дмитро Ульянов. Він був командиром мобілізованих з Татарстану. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Telegram .
"Він по Донбасу роз'їжджав, і українську пісню татарською наспівував", – іронічно написав Комахідзе.
За деякими даними, Ульянов був ліквідований вночі 5 лютого.
Ульянов мав звання генерал-майора ВДВ РФ. У деяких відкритих джерелах повидомляэться, що раніше він служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ. Крім того, Ульянов був командиром 1141-м артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ.
На фронт високопоставлений окупант пішов добровольцем, де командував полком мобілізованих мотострілків з Татарстану.
Як повідомляв Главред, 6 січня в російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.
Крім того, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.
Інші новини:
- ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який живцем спалив матір і сестру
- ЗСУ майстерно ліквідували церковного співочого, який добровільно пішов вбивати українців
- ЗСУ ліквідували російського генерала-десантника