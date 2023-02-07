Генерал командував мобілізованими з Татарстану: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта

Ліквідований окупант Дмитро Ульянов мав звання генерал-майора ВДВ РФ. Раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ.

Окупант Дмитро Ульянов ліквідований в Україні / Фото УНІАН, Telegram

На війні в Україні ліквідований генерал російської окупаційної армії Дмитро Ульянов. Він був командиром мобілізованих з Татарстану. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Telegram .

"Він по Донбасу роз'їжджав, і українську пісню татарською наспівував", – іронічно написав Комахідзе.

За деякими даними, Ульянов був ліквідований вночі 5 лютого.

Ульянов мав звання генерал-майора ВДВ РФ. У деяких відкритих джерелах повидомляэться, що раніше він служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ. Крім того, Ульянов був командиром 1141-м артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ.

На фронт високопоставлений окупант пішов добровольцем, де командував полком мобілізованих мотострілків з Татарстану.

Як повідомляв Главред, 6 січня в російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

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