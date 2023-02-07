Читання зірок не допомогло: ЗСУ ліквідували російського астролога-підполковника

Російський підполковник перебував на пенсії з 2000-х, але від початку повномасштабного вторгнення вирішив поїхати вбивати українців.

ЗСУ ліквідували російського підполковника-астролога / Колаж фото Анатолій Штефан, 93-я ОМБр Холодний Яр

Українські військові ліквідували російського окупанта Ігора Суворова. Російський підполковник поєднував військову службу з астрологією. Про це повідомляє Анатолій Штефан.

Суворов служив у 51-му парашутно-десантному полку. До повномасштабного вторгнення в Україну він був на пенсії та жив у Орелі. Окупант вийшов на пенсію за вислугою років ще у 2000-х.

Цікаво те, що росіянин вирішив стати астрологом від неробства. Він три роки навчався на факультеті астрології інституту картографії та геодезії і захистив диплом на тему "Сумісність людей".

Суворову не допомогли його астрономічні здібності і він не зміг передбачити власну смерть. Від початку вторгнення він пішов на фронт вбивати українців. Бійці ЗСУ успішно знищили ворожого підполковника в Донецькій області.

Як повідомляв Главред, 6 січня в російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

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