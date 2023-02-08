"Косив" під Олександра Невського: ЗСУ ліквідували російського майора-хвастуна

Окупант служив у 2-й таманській МСД, а в війні в Україні брав участь з 24 лютого 2022 року.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ліквідували російського майора-окупанта, який у соцмережах використовував псевдонім "Олександр Невський".

Командир гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, уродженець Мелеузівського району Башкирії-33-річний майор Олександр Шевцов воював в Україні з 24 лютого, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Олександр Шевцов навчався в Коломенському артилерійському училищі, далі в Казанському вищому артилерійському командному училищі, яке закінчив з відзнакою в 2011 році. Служив у 2-й тасманській МСД. У "сво" брав участь з 24 лютого 2022 року. Прощання з майором було призначено на 7 лютого, проте в нових повідомленнях говориться про перенесення похорону на 8 лютого (черговий косяк Пошти Росії)", - розповів Комахідзе.

​Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Прикомандирований від РПЦ / ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

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