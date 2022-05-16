Путін зазнає поразки в битві за Україну і може піти новою війною на Грузію - CNN

Грузинський народ підтримує Україну у відбитті Києвом військової агресії Росії.
Російський президент Володимир Путін через невдачі у війні РФ проти України може розпочати нові військові дії у Грузії. У 2008 році Москва відступила, оскільки виконала свої завдання і зміцнилася в сепаратистських анлавах, створених у окупованих Абхазії та Південній Осетії. Грузини вважають, що наразі Росія може перекинути свої війська на територію їхньої держави, щоб досягти хоча б малих перемог.
У своїй колонці на CNN американський вчений Лінкольн Мітчелл, який раніше відвідав Тбілісі, пише, що люди у Грузії рішуче налаштовані проти Росії і підтримують Україну. Про це свідчать, серед іншого, негативні написи на будівлях про Путіна і продаж сувенірної продукції з синьо-жовтими кольорами. Атмосфера напружена, оскільки після війни грузинська влада не заборонила росіянам в'їзд до країни, після чого вона попрямувала до Грузії.
читайте також"Другого фронту і війни у Грузії не буде": у Тбілісі відкинули бої за Абхазію та Південну ОсетіюМісцеві жителі кажуть, що росіяни їдуть не тому що не згодні з діями режиму Путіна, а щоб витратити у Грузії гроші. У ресторанах бувають конфлікти, тому що росіяни вимовляють тости за свої війська і готові конфліктувати з грузинами.
За його словами, стурбовані і політики. Є припущення, що якби Росії вдалося захопити Україну, то наступною стала б Грузія. Однак деякі активісти і вчені вважають, що після програшів в Україні російська держава знову ж таки переключиться на Грузію, щоб досягти хоча б малої перемоги.
"У політикумі відчувається занепокоєння через вторгнення РФ (в Україну). Один член парламенту, пов'язаний з правлячою партією, сказав мені, що його побоювання полягали у тому, що якби Путін здобув швидку перемогу в Україні, то наступною на черзі була б Грузія. Але декілька вчених і активістів вказали, що якщо Путін зав'язне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію",-сказав Мітчелл.
Такі побоювання в бесіді з ним підтвердила і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Обстановка в політикумі стала напруженою після початку війни Росії проти України, проурядові політики закликають уникати бойових дій. В опозиції вважають, що влада занадто старанно намагається умиротворити агресора.
читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину та вибухнути ядерною погрозою - ISWЗурабішвілі вважає, що підтримка Заходом України може стати унікальним шансом для Грузії, яка може отримати таку підтримку, якої не було у 2008 році.
Позиція Грузії щодо санкцій проти Росії
Грузія 25 лютого відмовилася від підтримки санкцій Заходу проти Росії у зв'язку з військовим вторгненням російської держави в Україну. Керівник уряду країни Іраклі Гарібашвілі тоді заявив, що обмеження можуть негативно позначитися на грузинській економіці.
"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів і з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових і в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше зашкодить нашій країні і нашому населенню", - сказав Гарібашвілі.
Однак 1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі підкреслила, що Тбілісі підтримує всі санкції проти РФ через військове вторгнення в Україну. За її словами, грузинська економіка стикається з певними наслідками через свою позицію.
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