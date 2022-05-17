Експерт пояснив, як і чому росіяни змінили методи війни проти ЗСУ / колаж Фото УНІАН

Російські окупанти залишили надії атакувати Україну з багатьох сторін, оскільки зрозуміли, що не зможуть таким чином швидко припинити бойові дії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт і керівник асоціації "Союз учасників миротворчих операцій" Сергій Грабський.

Тепер, каже фахівець, російські окупанти намагаються послідовно виконувати поставлені Кремлем завдання.

"Тобто зараз вони хочуть діяти так - утримати окуповані території, захопити всю Донецьку і Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи - спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", ‒ заявив Грабський.

Агресори, каже експерт, досі не залишили свою мету ‒ знищити Україну. І для того, щоб досягти своїх цілей, загарбники перейшли до послідовних ударів, підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше аналітики Інституту досліджень війни вважають, що російські війська допускають тактичні помилки на сході України, а на півдні не можуть визначитися з датою фейкового референдуму на Херсонщині, що може свідчити про їх невпевненість в результаті.

Катастрофічні втрати росіян під час невдалої переправи через річку Сіверський Донець і некомпетентність їх солдатів/офіцерів, яка виявилася в цій операції, викликали паніку у деяких відомих російських блогерів.

І ті почали критикувати російських окупантів перед сотнями тисяч своєї аудиторії.

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