Експерт пояснив, як і чому росіяни змінили методи війни проти ЗСУ

Агресори, каже військовий експерт Сергій Грубський, досі не залишили свою мету ‒ остаточно знищити Україну. Проте, ситуація не так проста.
Російські окупанти залишили надії атакувати Україну з багатьох сторін, оскільки зрозуміли, що не зможуть таким чином швидко припинити бойові дії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт і керівник асоціації "Союз учасників миротворчих операцій" Сергій Грабський.
Тепер, каже фахівець, російські окупанти намагаються послідовно виконувати поставлені Кремлем завдання.
"Тобто зараз вони хочуть діяти так - утримати окуповані території, захопити всю Донецьку і Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи - спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", ‒ заявив Грабський.
Агресори, каже експерт, досі не залишили свою мету ‒ знищити Україну. І для того, щоб досягти своїх цілей, загарбники перейшли до послідовних ударів, підсумував експерт.
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Нагадаємо, раніше аналітики Інституту досліджень війни вважають, що російські війська допускають тактичні помилки на сході України, а на півдні не можуть визначитися з датою фейкового референдуму на Херсонщині, що може свідчити про їх невпевненість в результаті.
Катастрофічні втрати росіян під час невдалої переправи через річку Сіверський Донець і некомпетентність їх солдатів/офіцерів, яка виявилася в цій операції, викликали паніку у деяких відомих російських блогерів.
І ті почали критикувати російських окупантів перед сотнями тисяч своєї аудиторії.
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