Після гучного скандалу: на Рівненщині звільнили керівників семи МСЕКів

Звільненим керівникам МСЕК призначили заміну.

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Звільнення керівників МСЕКів / колаж: Главред, фото: СБУ

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Звільнено сім керівників МСЕКів

На Рівненщині СБУ викрило схему видачі фейкових груп інвалідності

У Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомляють в Рівненській ОВА.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що у МСЕК тривають перевірки. Сім керівників були звільнені, їм призначили заміну.

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"На сьогодні замінені очільники семи МСЕКів Рівненської області. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом", - заявив Коваль.

Затримання працівниці МСЕК на Рівненщині

Як відомо, раніше СБУ викрила у Рівненській області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.

В управлінні СБУ в Рівненській області повідомляли, що затримана входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні", – йдеться у повідомленні СБУ.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Припинення роботи МСЕК - що відомо

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи. Їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням.

Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що до кінця тижня має бути ліквідована центральна МСЕК, яка знаходиться в Києві. Регіональні МСЕК ще будуть "до 1 січня працювати, на жаль, по старій системі".

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