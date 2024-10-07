Голові Хмельницької обласної МСЕК обрали запобіжний захід: що чекає підозрювану

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи підозрюють у незаконному збагаченні.

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Голові Хмельницької обласної МСЕК обрали запобіжний захід / Коллаж: Главред, фото: Офис Генерального прокурора

У понеділок, 7 жовтня, Печерського райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Тетяну Крупу відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

"Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.", - наголосили прокурори. відео дня

Відомо, що засідання відбулось в закритому режимі, а Тетяна Крупа відмовилась надавати коментарі журналістам.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Розслідування ДБР - що відомо

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози.

Блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов повідомляв, що завдяки ситуації, яка повʼязана Тетяною Крупою, українці помітили проблему, про яку люди з інвалідністю і їх родини знають десятиліттями.

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