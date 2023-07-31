"Іскандери" летіли з Джанкоя: Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу

Внаслідок російської атаки 69 людей постраждали. Десятки зараз у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані.

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Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу / Колаж: Главред, фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA, скріншот із відео

Рятувальники завершили розбирати завали житлового будинку у Кривому Розі, в який влучила російська ракета. За останніми даними, унаслідок ворожої атаки загинуло 6 людей, в тому числі 10-річна дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію у Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше", - наголосив Зеленський.

За його словами, станом на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них – 10-річна Дар’я. Разом із нею загинула її мама, її звали Наталія.

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"Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких…", - сказав глава держави.

Як зазначив Зеленський, внаслідок російської атаки 69 людей постраждали. Десятки зараз у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані. Усім надається необхідна допомога.

"За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкоя. І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення", - наголосив український гарант.

Росія вдарила по Кривому Рогу

31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Одна ракета влучила до чотириповерхової будівлі навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку.

Мешканці, яким вдалося дивом вижити після удару, згадували, як відчули вибухову хвилю та як їх відкинуло до інших кімнат.

На черговий російський терор відреагував й президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття усім, хто втратив рідних і близьких.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, станом на 19:00 пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського ракетного удару загинули шестеро людей, 75 отримали поранення.

Завтра – 1 серпня – у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

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