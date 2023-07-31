РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні: в ГУР розкрили подробиці

Фактично всі ракети, які зараз виробляються, одразу ж випускаються російськими терористами по Україні.

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РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-агресорка Росія постійно поповнює запаси ракет для ударів по мирних містах України, але їхнє виготовлення не є швидким. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Окрім залишків ракет, власне налагоджено виробництво і вони працюють над тим, щоб намагатися його збільшувати, але якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, аніж тих самих "Калібрів", - розповів представник української розвідки.

За його словами, фактично всі ракети, які зараз виробляються, одразу ж випускаються російськими терористами по Україні. Загарбники атакують українські міста після певних пауз, які потрібні для накопичення і підготовки до наступних терористичних ударів.

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Як зазначив Юсов, упродовж місяця росіянам вдається виготовляти десятки "Калібрів", а от щодо "Іскандерів" та "Кинджалів" значно менші показники – одиниці.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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