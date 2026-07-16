Зеленський звільнив голів ОВА одразу в кількох регіонах - хто їх замінить

Президент також звільнив начальника Київської міської військової адміністрації та призначив виконувачів обов'язків у двох областях.

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Указами президента звільнено голів Київської та Миколаївської ОВА / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові факти:

Звільнено голів Київської та Миколаївської ОВА

Звільнено начальника Київської МВА Тимура Ткаченка

Призначено тимчасових в. о. керівників

Президент України Володимир Зеленський звільнив одразу трьох очільників регіональної влади - голів Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій, а також начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента України 16 липня 2026 року.

Згідно з указом №613/2026, з посади голови Київської облдержадміністрації звільнено Миколу Калашника - рішення ухвалене на підставі поданої ним заяви. Аналогічним чином, указом №614/2026, посаду голови Миколаївської облдержадміністрації залишив Віталій Кім.

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Окремим указом №615/2026 президент звільнив з посади начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. У цьому випадку рішення ухвалене відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а не за поданою заявою, як у двох попередніх випадках.

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Хто виконуватиме обов'язки

Одночасно зі звільненнями Зеленський підписав укази про тимчасове покладення обов'язків керівників у звільнених регіонах. Указом №616/2026 виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації тимчасово покладено на Руслана Олійника.

Указом №617/2026 аналогічне рішення ухвалене щодо Миколаївської області - обов'язки голови облдержадміністрації тимчасово виконуватиме Георгій Решетілов. Усі п'ять указів датовані 16 липня 2026 року й підписані президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. Після цього Федоров оприлюднив у Facebook підсумки роботи та виклав ключові зміни. За його словами, відбулися рекордні закупівлі дронів і було обмежено доступ росіянам до Starlink.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше публічно відреагував на критику Михайла Федорова. У своєму дописі в Telegram Сирський подякував Федорову за роботу та закликав зосередитися на війні і стратегії. Він зазначив, що завдяки Київській оборонній операції 2022 року вдалося відстояти столицю і тепер можливі брифінги в Києві.

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Парламент підтримав призначення більшості членів нового уряду на чолі з прем’єром Сергієм Корецьким. За відповідні рішення проголосували 264 народні депутати, до складу увійшли 16 міністрів, а посади міністра закордонних справ та міністра оборони залишилися вакантними.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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