Спроба прориву РФ закінчилася провалом: ЗСУ зачистили прикордоння від ворога

Українські штурмовики повністю відновили контроль над прикордонною ділянкою на Харківщині.

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У ЗСУ повідомили про ліквідацію прориву РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Штурмовики ЗСУ повністю відновили контроль над прикордонною ділянкою

Після знищення ворожих груп було проведено зачистку

Українські військові запобігли спробі російських сил прорватися через державний кордон у районі Козачої Лопані Харківської області.

Як повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", після виконання бойового завдання українські штурмовики повністю відновили контроль над прикордонною ділянкою.

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"Штурмовики полку "Скеля" ліквідували прорив державного кордону в районі Казачої Лопані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після знищення ворожих груп було проведено зачистку села Гранів та прикордонної ділянки.

Окрім дій штурмових підрозділів, до операції були залучені розрахунки ударних безпілотників. За інформацією полку, вони атакували маршрути, якими противник намагався перекидати сили, а також завдали ударів по найближчих тилових позиціях, зокрема в районі Малинівки на території РФ.

Дивіться відео - зачистка на Харківщині:

/ Скріншот

На Харківщині зберігається напружена ситуація: що відомо

На прикордонні Харківської області російські війська посилили активність, намагаючись розширити зону своєї присутності в районі Козачої Лопані. На деяких ділянках противнику вдалося перетнути державний кордон, однак бойові дії тривають, а ситуація залишається мінливою, повідомив речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, наразі найскладніша ситуація спостерігається в районі двох прикордонних населених пунктів. В одному з них уже перебувають російські підрозділи, тоді як в іншому бої тривають, і остаточний контроль над територією поки що не визначений.

/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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