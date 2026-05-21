ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

Анна Косик
21 травня 2026, 14:52
Спроби противника покращити ситуацію закінчуються невдачами.
Ситуація на фронті у Харківській області змінилася на краще / Колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, скріншот з DeepState

Що повідомив Трегубов:

  • Окупантів на Харківщині відтіснили до лінії держкордону
  • Ворог втрачає контроль над українськими населеними пунктами
  • Армії РФ не вдається просочитися у Куп'янськ

Сили оборони України притиснули армію країни-агресорки Росії до кордону на Великобурлуцькому напрямку. Про це в етері телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, на вказаному напрямку ситуація покращилася для українських військових. Окупанти, фактично, відтіснені до держкордону і за останній місяць ворог вже втратив там два населені пункти.

"Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому", - зауважив військовий.

Водночас на Куп'янському напрямку ворожа армія продовжує тиснути на ЗСУ і на східному березі здійснює спроби просочитися на північ від міста. Але наразі успіхів противник не має.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Вони зараз не ефективні, не доходять до міста, але, на жаль, кілька "недобитих" в самому місті ще є, так само, як і деякі особи, які встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому", - додав Трегубов.

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках - дані аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, останні кілька тижнів ЗСУ не лише стримують атаки, а й проводять контрдії, повертаючи контроль над окремими населеними пунктами та позиціями.

Зокрема українські сили нещодавно просунулися у районі Костянтинівки, тоді як російські війська продовжують спроби проникнення до міста. Геолокаційні відео свідчать про просування українських підрозділів на північному заході Іванопілля, а також у центральній та східній частинах Костянтинівки.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці в Харківській області. Військові завдали противнику вогневого удару та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає.

Напередодні стало відомо, що попри заяви російського командування про нібито повне захоплення Вовчанська, бої за місто тривають і станом на середину травня 2026 року українські військові продовжують утримувати позиції у населеному пункті.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

