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Попросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринув

6 лютого 2022, 18:59

Переляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тому він викликав на місце події рятувальників.

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Під Дніпром потонув чоловік / фото ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області стався нещасний випадок на водоймі. Загинув 38-річний чоловік, який вирішив скупатися в ополонці, про це повідомляти "Дніпро оперативний". Інцидент стався вчора, 5 лютого, на водоймі в Капулівці.

"У селі Капулівка 38 — річний чоловік попросив друга зняти відео, як він пірнає в ополонку, але сам не виринув", - йдеться в повідомленні.

Переляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тому він викликав на місце події рятувальників.

Рятувальники чоловіка не виявили, тому для його пошуків підключили водолазів.

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"Сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 м і на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доставлено на берег і передано співробітнику поліції", — передає ДСНС.

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Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід і не ризикувати власним життям.

Нагадаємо, раніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

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