Попросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринув

Під Дніпром потонув чоловік / фото ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області стався нещасний випадок на водоймі. Загинув 38-річний чоловік, який вирішив скупатися в ополонці, про це повідомляти "Дніпро оперативний". Інцидент стався вчора, 5 лютого, на водоймі в Капулівці.

"У селі Капулівка 38 — річний чоловік попросив друга зняти відео, як він пірнає в ополонку, але сам не виринув", - йдеться в повідомленні.

Переляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тому він викликав на місце події рятувальників.

Рятувальники чоловіка не виявили, тому для його пошуків підключили водолазів.

"Сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 м і на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доставлено на берег і передано співробітнику поліції", — передає ДСНС.

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Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід і не ризикувати власним життям.

Нагадаємо, раніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

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