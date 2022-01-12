На Волині 13-річний хлопчик загинув через пустощі на льоду

Підліток грався на льоду з друзями і провалився.
У селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель.
Його тіло виявили у річці Луга близько 13:00 у середу, 12 січня, повідомляє поліція Волинської області.
Після повідомлення про знайдення тіла на місце події прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та інші профільні служби. Рятувальники витягли загиблого хлопчика з водойми.
"Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик бавився на льоду та потрапив у воду. Врятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що під час внесення цього випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікуватимуть справу за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
У ДСНС повідомили, що дістали тіло хлопчика з води о 13:33. Зазначається, що до трагедії призвели пустощі на льоду.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік із дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули. Сиротами лишилися двоє малолітніх дітей.
Раніше повідомлялося, що у місті Буча Київської області жінка з немовлям вийшла гуляти на лід після сильного потепління. Поруч з нею перебували чоловік і ще троє маленьких дітей.
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