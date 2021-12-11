Вагітна потонула з чоловіком: на Житомирщині знайшли тіло загиблої матері двох дітей

На Житомирщині потонули чоловік з вагітною дружиною / zt.dsns.gov.ua

У селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області у водоймі рятувальники виловили тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла кілька днів тому порибалити.

Як розповіли у ГУ ДСНС України у Житомирській області, завершилися пошуки подружжя, яке, за попередньою інформацією, відправилося рибалити на водойму.

Зазначається, що на місці події до прибуття водолазів працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями.

"На одній з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої. Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню і доставити на берег", – розповіли рятувальники.

/ zt.dsns.gov.ua

Тіло чоловіка водолази виловили напередодні, вагітну жінку шукали. У поліції зазначили, що, за попередньою версією судмедекспертизи, причиною смерті чоловіка є утоплення.

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/ zt.dsns.gov.ua

Трагедія на Житомирщині

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік з дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули.

Тіло чоловіка рятувальники з водолазами знайшли 10 грудня – на четвертий день пошуків.

Подружжя пішло рибалити 4 грудня. Тим часом вдома на них чекали двоє дітей. Батьки довго не поверталися, і дітям довелося дві доби сидіти в голоді і холоді. Пізніше старша дочка змогла вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків.

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