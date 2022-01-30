У Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід: один з них потонув

Хлопці вирушили на річку пізно увечері. Вони хотіли скупатися.
Трагедія сталася в Дніпрі – там на центральному пляжі острова Монастирський два підлітки провалилися під лід. Один з них відразу вибрався на берег, а другий зник під водою. Його тіло знайшли рятувальники.
Як повідомили у ДСНС області, подія сталася в суботу, 29 січня, орієнтовно о десятій годині вечора. Надзвичайники попередньо встановили, що при спробі купання в річці двоє 17-річних хлопців провалилися під лід на відстані 30 м від берега.
Один з них вибрався на лід, а інший підліток зник під водою.
30 січня, в неділю, під час пошукових робіт дніпровські рятувальники виявили тіло хлопця.
"На відстані 50 метрів від берега і на глибині шість метрів надзвичайники виявили тіло 17-річного хлопця, який провалився під лід. Водолази обстежили 2500 квадратних метрів підводної акваторії річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.
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