Греція потонула в снігу: в країні вирують хуртовини

Снігопад у Греції / соцмережі

Центральні регіони Греції спіткав ураган Елпіс. Він викликав потужні снігопад і хуртовини.

Острів Евія і півострів Пеліон засипані снігом. Практично те ж саме і з усіма селищами муніципалітетів Кюмі і Алівері, які потопають в опадах, пише Greek Reporter.

Крім того, вітряна погода охопила муніципалітет Карістос і частина північних районів, в Едіпсосі.

Поліція вже заборонила руху вантажівок понад 3,5 тонн по дорогах острова.

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Також через екстремальні погодні умови транспортне сполучення заблоковано, а деякі селища залишилися відрізаними від цивілізації.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями буде холодною і сніжною. У всіх областях, крім центральних, синоптики прогнозують сніг і похмуре небо. В Укргідрометцентрі відзначають, що морози все ще не мають наміру відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів 25 січня, а в деяких районах і до -22.

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