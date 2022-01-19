Трагедія на Водохреще: під час пірнання в ополонку потонув чоловік

У ставку на Київщині потонув чоловік / фото ДСНС

У середу, 19 січня, на Хрещення Господнє у Київській області сталася страшна трагедія - під час пірнання в ополонку потонув чоловік, повідомили в пресслужбі ДСНС.

"У селі Крушинка Фастівського району на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню громадянин 1969 року народження", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 12:32, після чого залучили водолазну групу.

читайте такожВорожіння на Водохреща 2022: на долю, виконання бажань і судженого

До пошуків залучали рятувальників Головного управління ДСНС у Київській області та водолазну групу мобільного рятувального центру швидкого реагування надзвичайних ситуацій.

Реклама

О 15: 13 тіло чоловіка витягли з води та передали працівникам Нацполіції.

Раніше Главред писав про те, що 19 січня українці відзначали Хрещення Господнє. У цей день за традицією в люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях, але такі процедури дозволені далеко не всім. Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти і кому така процедура категорично заборонена.

Читайте також: