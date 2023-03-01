Поп УПЦ МП боявся патріотів: на Буковині священник не дав відспівати загиблого захисника України в храмі

У Чернівецькій області священик УПЦ МП Віталій Дуров не дозволив відспівати в храмі загиблого захисника України. Його довелося відспівувати на порозі церкви.
Інцидент стався у вівторок, 28 лютого, в селищі Забурівка. Про це повідомив український священик Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, "батюшка" переживав, що проводити українського військового прийшло багато патріотів, які можуть вигнати його разом з Московським Патріархатом з храму.
Священик підкреслив, що громада чотири роки тому провела збори і перейшла в ПЦУ.
"Але священник з десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не впускали громаду. Суспільство хотіло мирним шляхом розв‘язати проблему. Було багато судів. Всі вирішили питання на користь громади та ПЦУ. Але "батюшці" закони України не указ", - зазначив Грищук.
Зазначимо, загиблий захисник України - Василь Катан. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно вирушив на фронт.
Як повідомляв Главред, митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан (він же – Анатолій Єлецьких), якому СБУ вручило підозру в держзраді, постане перед судом. Єлецьких публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Іонафану загрожує реальний термін покарання - до восьми років в'язниці.
Тим часом український президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ Московського патріархату.
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