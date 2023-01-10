Загрожує 8 років у в'язниці: митрополита УПЦ судитимуть за виправдання російської агресії

Як повідомляють співробітники СБУ, перед судом за звинуваченням у держзраді постане митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан.

Митрополита УПЦ судитимуть за виправдання російської агресії / сайт СБУ

Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан (він же - Анатолій Єлецьких), якому СБУ вручило підозру в держзраді, постане перед судом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як кажуть українські спецслужбісти, обвинувальний акт проти громадянина Єлецьких вже направлено до суду.

Повідомляється, що ієрарх Тульчинської єпархії УПЦ МП публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Іонафану загрожує реальний термін покарання - до восьми років в'язниці.

Як свідчать матеріали слідства, ієрарх поширював серед віруючих пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Крім того, митрополит на одному з сайтів Російської православної церкви розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їх військових злочинів.

Правоохоронці повідомляються про те, що під час обшуків за місцем проживання і в релігійних спорудах Тульчинської єпархії вони виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони з пропагандистськими матеріалами, а також інші прокремлівські агітки і літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Ситуація з УПЦ МП

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський указом призупинив громадянство ряду священиків УПЦ (Московського патріархату).

Як пишуть журналісти, з посиланням на власні джерела, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

І нібито число цих священнослужителів потрапив митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (якому СБУ нещодавно вручило підозру в держзраді). За наявною інформацією, він володіє паспортом країни-агресора, Росії.

Інші новини: