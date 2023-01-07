Президент Зеленський призупинив громадянство 13 ієрархів УПЦ МП-ЗМІ

Український президент Володимир Зеленський указом призупинив громадянство ряду священиків УПЦ (Московського патріархату). Як повідомляється порталом Лівий берег з посиланням на власні джерела, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.
Даний президентський указ під номером 898/2022 від 28 грудня минулого року. Як часто буває в аналогічних випадках, указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію.
Але журналісти стверджують, що в число цих священнослужителів потрапив митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (якому СБУ нещодавно вручило підозру в держзраді). За наявною інформацією, він володіє паспортом країни-агресора, Росії. Крім того, нібито призупинено громадянство вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є для Іонафана дуже близьким соратником.
Як вдалося з'ясувати журналістам, відповідне повідомлення про втрату громадянства цими ієрархами УПЦ МП отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинним законодавством, надалі ці особи можуть бути депортовані.
Ситуація з УПЦ МП
Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.
2 грудня 2022 року заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.
Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.
Термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчився 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржився митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи святої церкви". При цьому Московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.
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