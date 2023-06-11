ЗСУ потужно просуваються: на Донбасі звільнили від окупантів Благодатне

Повідомляється, що в ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

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ВСУ пішли у наступ / Колаж Главред, фото скріншот

Українська армія звільнила населений пункт Благодатне Донецької області.

Як повідомляється на сторінці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, в ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

"Загарбники опиралися до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! В ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - йдеться в повідомленні.

Карта звільнення населеного пункту Благодатне від окупантів / скріншот

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував істерику в російських пропагандистських ЗМІ про нібито "початок контрнаступу ЗСУ". За його словами, ворог переплутав операції армії з масштабним наступом. Глобальні операції ще попереду.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що українські війська поки проводять наступальні і оборонні операції, перевіряючи редути окупаційних військ РФ. Коли і де наступатиме армія України, вже вирішено за підсумками Ставки верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ наступають одразу на чотирьох напрямках. За даними аналітиків, сили оборони України просунулися під Бахмутом, на заході Донеччини і в Запорізькій області.

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