"Рух є" : Зеленський провів Ставку і обговорив контрнаступ ЗСУ

Зеленський заявив, що найгарячіші напрямки - "Хортиця" та "Таврія".

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Зеленський провів важливу Ставку / Колаж: Головред, фото: Офіс президента, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Українські військові штурмують позиції окупантів та просуваються вперед, звільняючи населені пункти від ворога. Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки головнокомандувача. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що найгарячіші напрямки - "Хортиця" та "Таврія".

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - сказав Зеленський.

Президент подякував за поповнення обмінного фонду.

"Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", - додав Зеленський.

Контрнаступ збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

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