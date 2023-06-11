ЗСУ просуваються вперед: село Нескучне під контролем України

Українські військові розвісили український прапор у селі Нескучне Донецької області.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prodvigayutsya-vpered-selo-neskuchnoe-pod-kontrolem-ukrainy-10477246.html Посилання скопійоване

Українські військові звільнили село Нескучне / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові звільнили село Нескучне в Донецькій області. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор. Відео вже розлетілося в Мережі.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Українські військові повністю звільнили населений пункт і вже навіть встигли повісити український прапор.

Дивіться відео зі звільненого Нескучного:

Українські військові звільнили село Нескучне / фото: скріншот

Раніше повідомлялося про те, що українські військові звільнили населений пункт Благодатне у Донецькій області. Українці зі сльозами зустрічали захисників.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Контрнаступ ВСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

Інші новини: