Окупантів вибили зі Сторожового: ЗСУ просунулися вперед на Донбасі

У звільненні Сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти.

https://glavred.net/ukraine/okkupantov-vybili-iz-storozhevogo-vsu-prodvinulis-vpered-na-donbasse-10477303.html Посилання скопійоване

Бійці ЗСУ звільнили село Сторожове на Донеччині / скріншот

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

В Facebook об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку опублікували відео бійців ЗСУ у Сторожовому.

У повідомленні наголошується, що у звільненні Сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

відео дня

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", — додали в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Звернемо увагу, що Сторожове село знаходиться в районі так званого Времівського виступу, де раніше були звільнені Благодатне і Нескучне.

Сторожове звільнено ЗСУ / Google / maps

Разом з тим українські воїни опублікували відео зі звільненого села Сторожове.

Дивіться відео - ЗСУ звільнили Сторожове:

Бійці ЗСУ в Сторожовому / скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

Більше новин: