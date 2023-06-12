Окупантів вибили зі Сторожового: ЗСУ просунулися вперед на Донбасі

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.
В Facebook об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку опублікували відео бійців ЗСУ у Сторожовому.
У повідомленні наголошується, що у звільненні Сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", — додали в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Звернемо увагу, що Сторожове село знаходиться в районі так званого Времівського виступу, де раніше були звільнені Благодатне і Нескучне.
Разом з тим українські воїни опублікували відео зі звільненого села Сторожове.
Дивіться відео - ЗСУ звільнили Сторожове:
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Просування ЗСУ на Донбасі
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.
Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.
Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на Запорізькому та Донецькому напрямках.
Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).
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