"Кожен танк - на вагу золота": Україна просить у Німеччини більше Leopard 2

Заступник Міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить Німеччину надати Україні більше танків німецького виробництва. Заклики звучать на фоні перших втрат ЗСУ в ході контрнаступу.
"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", - цитує Мельника ntv..
"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав колишній посол України в Берліні.
На його думку, Бундесвер здатний надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів. Нинішню кількість танків можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".
Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".
Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські Військово-повітряні сили.
Україна чекає на "стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків".
Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.
"Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку, зокрема, бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", - вважає він.
ЗСУ втратили кілька одиниць техніки під час атаки
OSINT-аналітики Telegram-каналу DeepState провели "розбір" танкової атаки ЗСУ, яку назвали "невдалою".
Події розгорталися 7 червня в другій половині дня в районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) неподалік залізниці. Епізодів було два. Загалом постраждало від 20 (11+ 9) одиниць техніки, які, судячи з опублікованих відео, були вражені артилерією.
"По точках ураження - майже всі в сірій зоні", - йдеться в публікації.
Колону обстріляли через раннє виявлення засобами аеророзвідки противника, оскільки ворог готувався і чекав на удар, вважають автори публікації.
З безповоротних втрат: Україна втратила не менше чотирьох БТР і щонайменше один Leopard 2A4.
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