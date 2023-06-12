"Кожен танк - на вагу золота": Україна просить у Німеччини більше Leopard 2

Бундесвер здатний надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць. Нинішню кількість танків можна було б потроїти, вважає Андрій Мельник.

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Андрій Мельник закликав передати ЗСУ ще більше танків Leopard 2 / Колаж: Главред, фото: Міноборони Німеччини, посольство України

Заступник Міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить Німеччину надати Україні більше танків німецького виробництва. Заклики звучать на фоні перших втрат ЗСУ в ході контрнаступу.

"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", - цитує Мельника ntv..

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав колишній посол України в Берліні.

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На його думку, Бундесвер здатний надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів. Нинішню кількість танків можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські Військово-повітряні сили.

Україна чекає на "стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків".

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.

"Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку, зокрема, бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", - вважає він.

ЗСУ втратили кілька одиниць техніки під час атаки

OSINT-аналітики Telegram-каналу DeepState провели "розбір" танкової атаки ЗСУ, яку назвали "невдалою".

Події розгорталися 7 червня в другій половині дня в районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) неподалік залізниці. Епізодів було два. Загалом постраждало від 20 (11+ 9) одиниць техніки, які, судячи з опублікованих відео, були вражені артилерією.

"По точках ураження - майже всі в сірій зоні", - йдеться в публікації.

Колону обстріляли через раннє виявлення засобами аеророзвідки противника, оскільки ворог готувався і чекав на удар, вважають автори публікації.

З безповоротних втрат: Україна втратила не менше чотирьох БТР і щонайменше один Leopard 2A4.

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