"Загроза не така вже і неминуча": РФ може не мати технічної можливості вдарити ядеркою - Резніков

Олексій Резніков прокоментував загрозу ядерного удару з боку РФ / Фото УНІАН, сайт Кремля

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключив, що країна-агресорка Росія насправді може не мати технічної можливості завдати ядерного удару попри всі свої погрози. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

На його думку, у РФ також не впевнені в тому, що їм вдасться завдати по Україні ядерного удару.

"Знаєте, коли у вашого сусіда таке безумство, треба розуміти, що є ризики, але особисто для мене зараз загроза не так вже неминуча, тому що я не впевнений – і я думаю, що росіяни не впевнені – що вони технічно готові це зробити", – сказав Резніков.

Міністр також задається питанням про те, які цілі вразить РФ в Україні, якщо все ж зважиться на застосування ядерної зброї. Він зазначив, що будь-яке його використання на фронті матиме наслідки і для російських окупаційних військ у цьому районі.

Якщо ж Росія зважиться на демонстрацію свого ядерного потенціалу в Чорному морі, це може мати наслідки для низки країн-членів НАТО: Болгарії, Румунії та Туреччини.

Як повідомляв Главред, раніше Telegram-канал Generall SVR писав, що "надпотужна" ядерна зброя, яким російський диктатор Володимир Путін шантажує весь світ, існує лише на папері, тому в РФ вирішили зробити "брудну бомбу", у разі застосування якої планується звинуватити у всьому Україну.

Загроза ядерного удару РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл. Таке рішення російський диктатор ухвалив після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

Пізніше президент США Джо Байден знову оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок. Але Байден попередив, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Представник НАТО анонімно розповів виданню Reuters, що якщо країна-агресор Росія піде на застосування ядерної зброї проти України, ситуація призведе до "фізичної відповіді" з боку союзників Києва і, можливо, всього Північноатлантичного альянсу.

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