Перші системи NASAMS скоро розгорнуть в Україні: що відомо

Скоро Україна отримає перші системи ППО NASAMS / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Виробнича компанія Raytheon Technologies кілька тижнів тому передала уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України.

За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси будуть розгорнуті в Україні найближчим часом, передає Defense News.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.

Довідка. NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air missile System) - це пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Ця зброя здатна вражати цілі на відстані понад 160 км, відстежувати до 72 цілей і випускати 54 ракети за 12 секунд.

Проведені випробування показали, що система може бути використана для знищення крилатих ракет.

Одна система NASAMS коштує близько 65 млн дол.

ЗРК NASAMS для України

США підписали контракт на суму 182 мільйони доларів, яким передбачена подальша передача Україні двох зенітних ракетних комплексу NASAMS.

Пізніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко сказав, що перші американські ЗРК NASAMS можуть привезти в Україну вже до кінця 2022 року.

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявляв, що Україна отримає дві системи NASAMS упродовж двох місяців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові вже в жовтні отримають зенітно-ракетні комплекси NASAMS для протиповітряної оборони.

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