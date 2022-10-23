Ізраїль знищив у Сирії виробництво іранських дронів і склад готової продукції для РФ

Вибух у Сирії / inshe.tv

21 жовтня, в районі військового аеропорту Дімас в західній частині провінції Дамаск, Ізраїль завдав ракетних ударів по території Сирії.

Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), внаслідок чого був знищений завод зі збору іранських безпілотників-камікадзе.

SOHR також повідомляє, що останнім часом цей військовий аеропорт повністю контролювався іранцями і бойовиками, в тому числі і членами "Хезболли".

Джерела SOHR також повідомили, що там бачили членів іранського елітного підрозділу КВІР і експертів "Хезболли", які проходили навчання в Ірані.

На початку 2022 року туди прибули партії зброї, боєприпасів і компонентів для збору дронів. Також наголошується, що члени "Хезболли" проводили бурові роботи навколо аеропорту для зберігання отриманої від Ірану зброї.

Як повідомляє в Facebook ізраїльський журналіст Макс Лур'є, готова партія зброї, яка там була вироблена, призначалася для Росії.

Крім того, Ізраїль знищив ще одну велику партію дронів, яку призначали Росії.

Іран постачає Росії дрони для війни проти України

У МЗС України офіційно назвали Іран співучасником військових злочинів і терактів Росії в Україні. Київ закликав Тегеран відмовитися від поставок Москві озброєнь, інакше іранська держава зіткнеться з серйозною відповідальністю. Україна закликала ЄС ввести санкції проти Ірану на тлі повідомлень про можливу передачу Росії балістичних ракет земля-земля.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що Тегеран нібито не передає Москві зброю, в тому числі і дрони камікадзе для атак на українські міста. Крім того, він сказав, що іранські представники готові до переговорів з Україною з метою "спростування звинувачень".

20 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти Ірану за передачу Росії дронів-камікадзе, які окупанти застосовують в Україні. Заморожені активи трьох фізичних і однієї юридичної особи, які несуть відповідальність за поставки Москві дронів.

Читайте також: