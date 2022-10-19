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Постачання зброї Україні: Ізраїль відкинув ініціативу, але готовий допомагати з системою оповіщення

19 жовтня 2022, 18:47

Єрусалим і надалі підтримуватиме Київ разом із Заходом, сказав міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц.

Ізраїль, Україна
Ізраїль відмовився постачати Україні зброю / Колаж Reuters, УНІАН

Уряд Ізраїлю не постачатиме Україні жодних систем озброєнь. Однак Єрусалим готовий допомогти державі в розробці системи раннього попередження про ракетні удари. Про це заявив міністр оборони Бенні Ганц.

Як повідомляє Jerusalem Post, він сказав про те, що політика Єрусалиму щодо питання постачання Україні озброєнь змінюватися не буде. Ізраїль підтримуватиме українську державу, але без постачань зброї.

Ізраїль готовий допомогти Україні в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

"Наша політика щодо України не зміниться - ми будемо продовжувати підтримувати її разом із Заходом, але ми не надаватимемо системи озброєння. Ми попросили українців поділитися інформацією про їхні потреби і запропонували допомогу в розробці рятувальної системи раннього попередження", - зазначив Ганц.

Бенні Ганц підкреслив, що через існуючі "обмеження" і "різноманітність оперативних міркувань" Ізраїль не буде відправляти Україні жодних озброєнь.

Питання постачань Ізраїлем зброї Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв 17 жовтня заявив, що "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю Києву" і вибухнув погрозою ускладнення відносин Москви і Єрусалиму внаслідок такої ініціативи. Однак в Ізраїлі не заявляли про готовність допомогти Україні з озброєннями.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Київ офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням поставити українській державі засоби протиповітряної оборони. За його словами, причиною звернень стане підтримка Іраном Росії у війні проти України.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц зазначив, що держава надаватиме гуманітарну, але не військову допомогу Україні.

Лідер ізраїльської опозиції Біньямін Нетаньяху сказав, що є небезпека, згідно з якою ізраїльська зброя на полі бою, у разі передачі Україні, може опинитися в інших руках.

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