Повзуча окупація: відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська

В найближчі кілька днів ситуація на Покровському напрямку залишатиметься такою ж важкою. Але стабілізувати її допоможуть кілька чинників.

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Що може стабілізувати фронт на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські захисники продовжують утримувати оборону. У місті Покровськ Донецької області триває евакуація, закривають відділення банків, а також вводять обмеження на пересування містом. Найближчими днями ситуація на Покровському напрямку залишатиметься такою ж важкою. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"За останні кілька днів ситуація на Покровському напрямку, на жаль, не змінилася. Вона продовжує залишатися важкою. Це означає, що ворог просувається. Просувається не швидко, але відбувається так звана повзуча окупація. Десь за 3-4 дні російські війська можуть пройти близько кілометра. Якщо так триватиме й далі, то за тиждень-два, максимум три, вони можуть підійти впритул до міста Покровськ. Тому в місті йде часткова евакуація, насамперед вивозять дітей. Усі охочі тимчасово виїжджають із міста", — зазначив він.

За його словами, в найближчі кілька днів ситуація залишатиметься такою ж важкою. Але стабілізувати її допоможуть кілька чинників.

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"Далі все залежатиме від того, чи зможуть росіяни підтримувати таку інтенсивність наступальних дій. Це один із чинників. Інший — це, чи будуть у нас задіяні резерви, про які багато точиться розмов. Були заяви про те, що вони готові і дуже скоро з’являться на Покровському напрямку. Якщо вони будуть озброєні згідно зі штатним розкладом, уже добре. А краще — більше. У такій ситуації точно багато не буває", — додає військовий аналітик.

Також, за словами Гетьмана, дуже велику роль відіграють фортифікаційні споруди.

"Представники військово-цивільних адміністрацій відповідних районів заявляють, що фортифікації побудовані. Якщо так, то ми з боями відходимо саме на ті лінії оборони, на яких, за логікою, маємо зупинити просування росіян. Я особисто не бачив цих фортифікацій, але, судячи з офіційних заяв адміністрацій, вони зведені доволі серйозно і забезпечені всім необхідним. Тобто водою, їжею, снарядами — для того, щоб тримати там оборону", — зазначив спікер.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман раніше говорив, що на Покровському напрямку українським військам краще відійти на більш вигідні позиції.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що армія РФ вийшла на кордон Гродівка - Новогродівка та повернула на південь - на Селидове.

Крім того, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або за тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.

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