'Росіяни лізуть з усіх щілин': військовий розкрив критичну ситуацію під Покровськом

Військовий Євген Ієвлєв повідомив, що російські окупанти не будують оборону й постійно просуваються уперед.

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На Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Боєць ЗСУ із позивним Шейх Євген Ієвлєв розповів про ситуацію на східних ділянках фронту, зокрема про Покровськ та Торецьк, де не припиняє тиснути ворог.

"Ситуація надскладна, ситуація змінюється на день тричі. Ніяких послаблень позицій, або зменшення кількості техніки, або зменшення кількості особового складу не спостерігається. Тобто вже місяць, півтора, два це постійні штурми, постійна навала без ніяких навіть пауз на якісь перегрупування, ротації і так далі. Не можна сказати, що у ворога є дефіцит чи БК, чи особового складу. І я знаю, що це відбувається як на нашому Торецькому напрямку, так і у побратимів на Покровському напрямку, тобто ситуація дійсно доволі складна і причина цієї складності не одна, дуже багато сприяє цьому. І певні географічні властивості, на які розраховували, що ворог на них не сунеться, не піде, на превеликий жаль… Те саме, що казати про локальних командирів наших: командири взводів, командирів рот, їхня думка трошки не справдилася, і ворог іде в навалу, лізуть з усіх щілей", - розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. відео дня До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Військовий також наголосив, що ворог не будує оборону й постійно просувається уперед.

"Мапа Deep State показує, де знаходиться ворог, облаштувати позиції можна коли у тебе лінія фронту відфіксовується більше, ніж на якихось два тижні, три тижні. А якщо подивитись динаміку, то кожного дня у ворога там є якісь певні просування і кожного дня копати нову окопну лінію і облаштовувати нові позиції, звісно, ніхто не буде. Але ви можете відносно Deep State уявити і подумати про те, яку кількість позицій ми готували, яку зайняв ворог. Тобто там дійсно є позиції, які були заготовлені нами. З погляду географічних властивостей і виходу на більш вигідні рубежі, напевно, з погляду військової науки воно так і є, але ви ж подивіться, з якою швидкістю, яка кількість населених пунктів, на жаль, відходить під окупацію ворога. Єдине, що мотивує хлопців, які знаходяться з нами, це те, що хочеться вірити, що у командування є якийсь план, і що все це йде за планом нашого командування, бо якщо ні, то ситуація доволі неприємна", - зауважив військовий.

Росіяни наступають на Покровськ / скріншот: deepstatemap

Наступ РФ на Покровськ

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко розкрив, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. Нині ж у гранично незручному та небезпечному становищі можуть опинитися наші підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни. Окупанти розгорнули інтенсивні штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій. Страшна ситуація із Бахмутом може повторитись.

військовий експерт Ігор Романенко дав невтішний сценарій наступу РФ на Покровськ. На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче. Чергове міні-оточення спостерігається біля населеного пункту Карлівка, поруч з річкою Вовча.

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