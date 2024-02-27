Поляки затримали Ткача на кордоні: знімав сюжет про торгівлю Польщі з РФ

Відзнятий матеріал польські правоохоронці частково видалили.

https://glavred.net/ukraine/polyaki-zatrimali-tkacha-na-kordoni-znimav-syuzhet-pro-torgivlyu-polshchi-z-rf-10545554.html Посилання скопійоване

Журналісти спілкуються з адвокатами / Колаж Главреда. Фото: Українська правда

Журналіста Михайла Ткача, який, зокрема, займається політичними розслідуваннями, затримали на польсько-білоруському кордоні. Ткач знімав матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю.

"Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати. Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи", - цитує "УП" Ткача.

За словами журналіста, представники польської спецслужби "перелякалися", коли почули, що знімальна команда працює над сюжетом про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю.

відео дня

"Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою", - зазначив Ткач.

У підсумку журналіста та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години, і лише потім відпустили після дозволу "зверху", стверджують колеги Ткача.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

За їхніми словами, у польській комендатурі українських журналістів допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

"Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською", - йдеться у публікації УП.

Крім того, українців нібито розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

Наразі журналісти УП спілкуються з адвокатами.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

Польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

А в неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. Тоді як 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

25 лютого стався вже четвертий акт вандалізму - невідомі висипали 160 тонн українського зерна. Це відбулося в ніч на 25 лютого на польській залізничній станції Котомеж. Українську агропродукцію висипали з 8 напіввагонів. Цей вантаж прямував до порту Гданська, звідки мав випливти в інші країни світу.

На початку березня очікується блокада польських прикордонних пунктів вже з Литвою і Німеччиною. Стверджується, що фермери "будуть зупиняти і фізично перевіряти усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільгосппродукцію".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.